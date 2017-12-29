Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu işçi bin 709 lira alacak

Yeni belirlenen asgari ücrete göre, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin eline bin 709 lira geçecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2018'den geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

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Bakan açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı. Toplantıda, işçi kesimini temsil eden Türk-İş heyetine Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Genel Sekreter Akansel Koç başkanlık yaptı.

Bakan Sarıeroğlu, yeni asgari ücret rakamını uzun süren müzakere sürecinin ardından belirlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milyonlarca çalışanımızı ilgilendiren böylesi önemli bir konuda görüşmelerimizi büyük bir hassasiyet ve titizlikle yaptığımızı da buradan belirtmek istiyorum. 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle geçerli olacak asgari ücret brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi. Yaptığımız artışla yüzde 14,2 gibi mevcut enflasyon üzerinde bir ücret seviyesi belirlemiş durumdayız. Ben bu rakamın tüm emekçilerimize, tüm işçilerimize, işverenlerimize, çalışma hayatımızın ilgili taraflarına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu belirlediğimiz yüzde 14,2'lik artışla birlikte son üç yıldır asgari ücrette kümülatif, reel olarak toplam yüzde 52 oranında da bir artış yapmış olduğumuzun da altını çizmek istiyorum."

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2017'DE NET ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRAYDI

Asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti.