Ekonomi Eximbanka 7 yıl vadeli 150 milyon avro kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eximbank’a 7 yıl vadeli 150 milyon avro kredi

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 150 milyon avro tutarında azami 7 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eximbank’a 7 yıl vadeli 150 milyon avro kredi
Eximbank.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 7 yıl vadeli kredi imzalayan Eximbank 150 milyon avro tutarında bir kaynak sağladı

Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KULLANDIRILACAK

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, kaynağı 250 kişiden az personeli olan işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde yaptıkları sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandıracaklarını söyledi. Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KULLANDIRILACAK

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, kaynağı 250 kişiden az personeli olan işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde yaptıkları sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandıracaklarını söyledi. Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

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Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir
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Koronavirüs salgını sürecinde kredi kartı kullanımı rekor seviyede arttı. Uzmanlar vatandaşları kartla alışveriş yapan tüketicileri, uçuşlarda kazanılan mil puanlara kadardan alışverişlerde kazandıkları puanlara kadar yıl sonu uyarısında bulundu.
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Yıl boyunca kazanılan puanlar kontrol edilmediği takdirde süresi dolduğu anda siliniyor.
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Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin önceden o karta yüklenecek puanlara silineceği konusunda geçerli bir bildirim yapılmamışsa, kart hamilleri puanlarının silinmesine itirazda bulunup haklarını alabileceğini, yani kartlarında biriken puanları kullanabileceklerini söyledi.
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Ağaoğlu’nun aktardıklarına göre; tüketici kanununun 4. maddesinin 2. fıkrasına göre tüketicilerle akdedilmiş olan sözleşmeler süresi sonuna kadar tüketici aleyhine değiştirilemez. Açık tarihli verilmiş bir puan kullanma hakkı sonradan sınırlandırılamaz.
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Bu durum kartını kapatmış olan tüketiciler için de geçerli.
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Kartını kapatan tüketicilerin de birikmiş puanları üzerinde kazanılmış hakları bulunuyor.
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Vefat eden tüketicilerin varislerinin de bu puanları kullanma hakkı bulunuyor.
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Mağduriyet yaşayacak tüketicilerin önlem olarak yıl sonunda önce kartlarında biriken puanları kullanmaları, kendilerine kart çıkarılan kuruluşlarca gönderilen mesajları dikkatle takip etmeleri, sorun çıktığı taktirde 30 bin liraya kadar olan çekişmelerle ilgili Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurmaları gerekiyor.
Dikkat çeken uyarı: Hesaplarınızı kontrol edin 15 gün sonra hepsi silinebilir
Tüketicilerin kartla yapılan alışverişlerden uçuşlarda kazanılan mil puanlarına kadar kazanılmış hakları yıl sonunda silinebilir. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir uyarıda bulundu. İşte bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken detaylar...
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