Eximbank’a 7 yıl vadeli 150 milyon avro kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 7 yıl vadeli kredi imzalayan Eximbank 150 milyon avro tutarında bir kaynak sağladı

Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KULLANDIRILACAK

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, kaynağı 250 kişiden az personeli olan işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde yaptıkları sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandıracaklarını söyledi. Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

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Söz konusu kredi ile ihracat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını finanse etmek üzere; ihracat taahhüdü karşılığında, düşük faizli ve orta vadeli destek sağlanması ve bu sayede bu firmaların istihdam ettiği iş gücünün korunması amaçlanıyor.

KÜÇÜK İŞLETMELERE KULLANDIRILACAK

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, kaynağı 250 kişiden az personeli olan işletmelerin ihracata ve döviz kazandırıcı hizmetlere yönelik olarak yurt içinde yaptıkları sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla cazip koşullarda kullandıracaklarını söyledi. Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir. Daha önce AKKB ile başarıyla tamamladığımız iki finansman işlemi ile birlikte AKKB’den sağladığımız toplam fon tutarı 400 milyon avro tutarına ulaşmıştır" şeklinde konuştu.

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