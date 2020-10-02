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Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı - Son dakika haberi

Ticaret Bakanı Pekcan: Eylül ihracatımız 16 milyar 13 milyon dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu" dedi. Pekcan, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Ruhsar Pekcan
Bakan Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu. Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık. İhracat rakamları, pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor" dedi.

Bakan Pekcan şunları kaydetti:

  • "Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız."

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