Ekonomi Eylül ayında en fazla fiyat artışı eğitim giderlerinde oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylül ayında en fazla fiyat artışı eğitim giderlerinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verilerinin ardından fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler de belli oldu. Eylül ayında en çok fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde yaşandı. En fazla fiyat düşüşü ise yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumru bitkilerde görüldü.

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Haber Merkezi İHA
Eylül ayında en fazla fiyat artışı eğitim giderlerinde oldu
Eylül ayında en çok fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında en çok fiyat artışı yüzde 22,7 ile üniversite eğitim giderlerinde yaşandı.

Eylül ayında üniversite eğitim giderlerindeki artışı yüzde 20,78 ile şehir gazı ve doğal gaz, yüzde 20 ile elektrik, yüzde 14,82 ile reçel, marmelat ve bal izledi.

Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 14,71 konserve edilmiş veya işlenmiş sebze ve sebze içerikli ürünler, yüzde 11,96 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 11,35 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 10,89 ile ulaştırma sigortası, yüzde 6,98 ile katı yakıtlar ve yüzde 6,96 ile su (şebeke suyu) yer aldı.

Geçen ay en çok ucuzlayan ise yüzde 18,21 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

Bunu yüzde 15,09 ile taze balık ve deniz ürünleri, yüzde 2,46 ile mücevheratlar, saat ve kol saatleri, yüzde 2,44 ile dana eti, yüzde 2,32 ile margarin ve yüzde 2,14 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı takip etti.

Eylülde fiyatı en çok azalış gösteren diğer ürünler yüzde 1,34 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 1,03 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,44 ile peynir ve yüzde 0,11 ile kuzu, koyun, keçi eti olarak gerçekleşti.

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