Eylül ayında tarım sigortalarından üreticilere 3,15 milyar lira tazminat ödendi

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, eylülde zirai don için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.