Eylül ayında tarım sigortalarından üreticilere 3,15 milyar lira tazminat ödendi

AA
Tarım sigortaları kapsamında eylülde üreticilere 3,15 milyar lira hasar tazminatı ödendi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortası kapsamında eylül ayında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini bildirdi.Bakan Yumaklı,"TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Doğal afetler ve riskler karşısında üreticinin emeğini koruduklarına işaret eden Yumaklı,
"Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz."
ifadesini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, eylülde zirai don için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.




#devlet destekli tarım sigortası
#hasar tazminatı
#Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
#TARSİM
