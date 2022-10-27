Ekonomi Eylülde yabancı turist girişleri yüzde 55,8 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Eylülde yabancı turist girişleri yüzde 55,8 arttı

2022 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Türkiye’ye ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 9 ayına göre yüzde 87,13 artışla 40 milyon 246 bin 899 oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Eylülde yabancı turist girişleri yüzde 55,8 arttı
Foto/arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eylül ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye’ye Eylül’de yabancı turist girişleri yüzde 55,8 arttı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan geçici verilere göre; 2022 yılı ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) Türkiye’ye ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı ilk 9 ayına göre yüzde 87,13 artışla 40 milyon 246 bin 899 oldu.

2022 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artış kaydetti.

En çok ziyaretçi Almanya’dan geldi

2022 yılı Ocak - Eylül döneminde Türkiye’ye çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 13,01 ile ilk sırada yer aldı.

Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısı 4 milyon 527 bin 853oldu. Savaşa karşın Rusya Federasyonu yüzde 11 ile ikinci sırada yer aldı. Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı 3 milyon 864 bin olurken, İngiltere yüzde 8 ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’den 2 milyon 817 bin ziyaretçi ülkeyi ziyaret etti. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran izledi.

Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin sayısı, 2021 yılı 9 ayına göre yüzde 38,57 artışla 5 milyon 436 bin 626 oldu.

Almanya'da 4 ay sonra bir ilk: Yükselişe geçti
EKONOMİ
Almanya'da 4 ay sonra bir ilk: Yükselişe geçti

Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
DÜNYA
Gazprom'dan Türkiye'de kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak
Hem gösterişli hem de ucuz

Hem gösterişli hem de ucuz

Z kuşağının en çok satın aldığı altın belli oldu.
Endişelendiren görüntü

Endişelendiren görüntü

​Suyun rengi kahverengiye döndü.
Gazpromdan Türkiyede kurulacak gaz merkezi açıklaması: Herkesin yararına olacak

Bakan Bozdağ: ​Türk milletine düşmanlığı milletimiz kabul etmez.

İDDEF Afganistan'da <br>Cami Mescit ve Medrese açtı

İDDEF Afganistan'da
Cami Mescit ve Medrese açtı

​'Kardeş iyi günde değil zor günde belli olur.'

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracında ikinci üretim başladı.

​Polonya 'beklemede kalın' diyerek paylaştı.

​Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım'dan ilk açıklama: İki kaburga kırığım var.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden​span> kalaşnikof mermileri çıkmıştı./span>

İki buçuk milyon TL'yle çıktı: Bir buçuk saat sonra fark edildi.

Beline sarılı halde bulundu.

Kaynağı bilinmiyor: Herkes görmek için akın ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.