EYT’de ilk maaş nisanda: Meclisten geçti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT’lilerin ilk emekli maaşını nisanda alacağını söyledi. EYT hakkında TBMM’de açıklamalarda bulunan Bilgin, “Bütçeye ek yük olmayacak, hepsinin planlaması yapıldı. Meclis Genel Kurulu'nda yasalaşan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuru yapılabilecek. Hak kaybı olmayacak, panik yapmaya gerek yok. E-Devlet üzerinden müracaat yapılabiliyor. Bizzat gidip de başvurabilirler. Mart ayı içinde başvuranlar ilk maaşlarını nisanda alabilirler. İnsanların akıllarında bir soru işareti kalmasın” dedi. Öte yandan, depremden etkilenen vatandaşlar hakkında da konuşan Bakan Bilgin, herhangi bir aksaklığın olmadığını ve bu konuda bir sorun yaşanmayacağını da sözlerine ekledi.