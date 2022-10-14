EYT'liler memnun olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından dördüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bilgin, çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunlarının çözümünde sona yaklaştıklarını, bunlar arasında yer alan EYT'nin aralık ayında çözüme kavuşturulacağını kaydetti. Bilgin, "Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek" ifadelerini kullandı.

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ENFLASYON TAHRİBATI ORTADAN KALKACAK

Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti: "Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı. Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin TL olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım."