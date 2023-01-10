Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 18 Ocak 2023 tarihinde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.
Teklifler 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebilir.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 18 Ocak 2023 tarihinde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.
Teklifler 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebilir.
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