Ekonomi Eyüpsultan Belediyesinden arsa satış ihalesi
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Eyüpsultan Belediyesi'nden arsa satış ihalesi

Eyüpsultan Belediyesi mülkiyetindeki, Kemerburgaz mahallesinde bulunan konut/ticaret alanı nitelikli 2 adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan Belediyesinden arsa satış ihalesi
Eyüpsultan Belediyesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihale, 18 Ocak 2023 tarihinde Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda yapılacak.

Teklifler 18 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne verilebilir.

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