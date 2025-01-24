Fahiş fiyata 91 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı müfettişlerince 2024 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 91,6 milyar lira vergi ve idari para cezası kesildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hızlı ve kolay ticaret anlayışıyla bakanlıkça sunulan kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve verimli olmasını teminen, rehberlik, teftiş ve denetim çalışmaları Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından 2024'te de etkin bir şekilde yürütüldü.

Denetim ve soruşturmalar neticesinde, 1562 rapor düzenlendi. Raporlarla Hazine'nin vergi kaybına uğratıldığı tespitiyle 4,6 milyar lira vergi tahakkuku ve 82,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulandı, toplam 86,7 milyar lira kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

250 FİRMANIN GÜMRÜK İŞLERİ DENETLENDİ

Otomotiv, tüketici elektroniği, tekstil, gıda, makine, kozmetik ve oyuncak sektörleri başta olmak üzere, 17 farklı sektörde faaliyet gösteren 200 firmanın planlı sonradan ve muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren 50 firmanın plan dışı sonradan kontrol denetimi yapıldı, bu kapsamda toplam 250 firmanın gümrük işlemleri denetime alındı. Bu doğrultuda gerçekleştirilen sonradan kontrol denetimleri neticesinde, 399,5 milyon lira tutarında vergi tahakkuku, 1,1 milyar lira tutarında idari para cezası uygulanması sağlanarak toplam 1,5 milyar lira tutarında kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

HEDEF FİYAT İSTİKRARI

Fiyat istikrarının sağlanması ve fahiş fiyat uygulamalarının engellenmesi suretiyle, adil iç piyasanın tesisi amacıyla, sektör bazlı denetimlerin yanında fahiş fiyat denetimlere de hız kesmeden devam edildi. Bu kapsamda firmalara 112,8 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde tüketici mağduriyetine yol açan uygulama ve işlemleri nedeniyle firmalara toplam 3,5 milyar lira idari para cezası kesildi.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, teftiş, inceleme ve denetimlere bu yıl da azami hassasiyetle devam edileceğini belirtti. Bakanlık, spekülatif fiyat oluşumlarını engellemek ve stokçuluğu ortadan kaldırmak, adil, rekabetçi, istikrarlı piyasa yapısını tesis etmek amacıyla fahiş fiyatın önlenmesine yönelik denetim ve uygulamaların süreceğini açıkladı.











