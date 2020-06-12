Faiz fırsatçılarına kötü haber: Evlerini satmayacaklar

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecinde ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağının duyurulması emlak piyasasını hareketlendirdi.

EMLAKÇILAR FIRSATÇILARA KARŞI TEDBİR ALDI

Nüfusu 300 bine yaklaşan ilçede bu konuda mağduriyet yaşanmasının önüne geçmek isteyen İnegöl Emlak Müşavirleri Derneği, konutlarının değerini fazla göstererek satmaya çalışanların piyasayı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla tedbir aldı.

Derneğin yönetim kurulu toplantısında imzalanarak 86 üyeye ulaştırılan metinde, "Derneğimiz olarak hem alıcı hem de satıcı müşterilerimizin zarara uğratılmaması ve her zaman adaletten yana olduğumuzu düşünerek değerinden fahiş fiyat artışı gösterilen mülklerde öncelikle müşterilerimizi uyarıp ardından hala artış yapılmasını isteyen müşterilerin mülklerinin satılmaması kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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FAHİŞ FİYAT ARTIRANIN MÜLKÜNÜ SATMIYORUZ!

Dernek Başkanı Melih Uçaravcı, devlet tarafından salgın süreciyle ilgili destek paketlerinin hayata geçirilmesinin ardından emlakçılar olarak müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte arada oluşan farkı kendi menfaatlerine kazanca çevirmeye çalışanlar olduğunu vurgulayan Uçaravcı, "Biz de derneğimizin yönetim kurulu ile oturduk ve bazı kararlar aldık. Bu tip fırsatçılara fırsat verilmemesi gerektiğini düşündük. Fahiş fiyat artışı gösteren mülk sahiplerinin mülklerini satmıyoruz." dedi.

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"HERKESİN BİRLİK OLMASI GEREKTİĞİNİ SALGIN SÜRECİ ÖĞRETTİ"

Uçaravcı, 4-5 aydır ciddi anlamda ekonomik durgunluk içinde olduklarını, normalleşme sürecinin başlamasıyla meslektaşlarının çalışıp nakit akışını sağlaması gerektiğini aktararak, şöyle konuştu:

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"İnegöl'deki emlakçılar olarak sağ olsunlar biz bu konuda müteahhitlerimizden de destek aldık. Onlar da hiçbir şekilde fiyat artışı yapmadılar. Yani tek yürek olup bu konuya bir çözüm bulduk fakat ikinci el konut satışında, özellikle yatırım amacıyla ev almış bazı mülk sahipleri, bankalarla aradaki farkların kendilerine verilmesini istiyor ama onlara müsaade etmiyoruz."

SALGIN BİRLİK OLMAYI ÖĞRETTİ

Kovid-19 sürecinin çok zor geçtiğini, bu süreçte Türk milletinin birlik ve beraberlik örneği sergilediğini anlatan Uçaravcı, "Biz burada birlik olmazsak, yarın öbür gün hastalığı hep beraber tekrar yaşayabiliriz. Yani bundan sonra ülkemizde herkesin birlik olması gerektiğini salgın süreci bizlere öğretti. Biz de bugün devletimizin bize sunduğu bu olanakla insanlara kesinlikle fahiş fiyat artırımı yapmamaları gerektiğini elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 44 Kamu bankalarının ekonomiye destek olmak için devreye aldıkları kredi paketleri ile konutta faizler tarihin en düşük düşünce seviyelerine düşünce ev almak için harekete geçen vatandaş ise emlakçıların ve inşaat firmalarının kapısını aralamaya başladı. Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak. İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. Yenisafak.com'un yakın zamanda yaptığı araştırmaya göre İstanbul'un 39 ilçesinde 100 m2 bir dairenin ortalama fiyatlarına ve kira getirilerine bakıldığında yatırım için en cazip ilçenin 14 yıllık geri dönüş süresiyle Beyoğlu olduğu görülüyor. Beyoğlu'nu 15 yılla Eyüpsultan, 16 yıl ile de Esenyurt izliyor. İstanbul'da satılıkta fiyat aralığı ise ortalamada ilçesine göre 250 bin TL'den başlayıp 1 milyonun üzerine çıkıyor. Kiralık tarafında ise 800 TL'den başlayıp 4 bin TL bandına kadar çıkıyor. Yine 1 milyon TL'lik bir konutun ortalama kirası 4 bin TL civarında iken söz konusu kira oranı ile geri dönüş süresi 20 yıl, 200 bin TL'lik 800 TL kiralı bir evin geri dönüşüm süresi de 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor. İşte İstanbul'un 39 ilçesinde 100 m2 konutta ortalama fiyat, kira ve geri dönüş süreleri.. ​Arnavutköy Fiyat: 225 bin TL Kira getirisi: 850 TL Geri dönüşüm: 22 yıl Ataşehir Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: 2 bin 200 TL Geri dönüşüm: 18 yıl​ Avcılar Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: Bin 200 TL Geri dönüşüm: 18 yıl​ Bağcılar Fiyat: 290 bin TL Kira getirisi: Bin 350 TL​ Geri dönüşüm: 18 yıl Bahçelievler Fiyat: 320 bin TL Kira getirisi: Bin 450 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl Bakırköy Fiyat: 950 bin TL Kira getirisi: 2500 TL ​ Geri dönüşüm: 32 yıl Başakşehir Fiyat: 390 bin TL Kira getirisi: 1350 TL ​ Geri dönüşüm: 24 yıl Bayrampaşa Fiyat: 340 bin TL Kira getirisi: 1450 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl Beşiktaş Fiyat: 1 milyon TL Kira getirisi: 3400 TL ​ Geri dönüşüm: 26 yıl Beylikdüzü Fiyat: 250 bin TL Kira getirisi: 1150 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl Beyoğlu Fiyat: 520 bin TL Kira getirisi: 3100 TL ​ Geri dönüşüm: 14 yıl Büyükçekmece Fiyat: 225 bin TL Kira getirisi: 850 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Beykoz Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: 2200 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl Çatalca Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: 950 TL ​ Geri dönüşüm: 24 yıl​ Çekmeköy Fiyat: 290 bin TL Kira getirisi: 1100 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Esenler Fiyat: 300 bin TL Kira getirisi: Bin 250 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl Esenyurt Fiyat: 210 bin TL Kira getirisi: Bin 100 TL ​ Geri dönüşüm: 16 yıl Eyüpsultan Fiyat: 390 bin TL Kira getirisi: 2100 TL ​ Geri dönüşüm: 15 yıl Fatih Fiyat: 415 bin TL Kira getirisi: 2000 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl Gaziosmanpaşa Fiyat: 295 bin TL Kira getirisi: Bin 300 TL ​ Geri dönüşüm: 19 yıl Güngören Fiyat: 307 bin TL Kira getirisi: Bin 400 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl Kadıköy Fiyat: 720 bin TL Kira getirisi: 2 bin 200 TL ​ Geri dönüşüm: 27 yıl Kağıthane Fiyat: 380 bin TL Kira getirisi: Bin 650 TL ​ Geri dönüşüm: 19 yıl Kartal Fiyat: 345 bin TL Kira getirisi: Bin 350 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Küçükçekmece Fiyat: 370 bin TL Kira getirisi: Bin 800 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl Maltepe Fiyat: 416 bin TL Kira getirisi: Bin 600 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Pendik Fiyat: 296 bin TL Kira getirisi: Bin 180 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl Sancaktepe Fiyat: 233 bin TL Kira getirisi: Bin TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl Silivri Fiyat: 237 bin TL Kira getirisi: 950 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl Sultanbeyli Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: Bin 100 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl Sultangazi Fiyat: 263 bin TL Kira getirisi: Bin TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Şile Fiyat: 343 bin TL Kira getirisi: Bin 300 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Şişli Fiyat: 550 bin TL Kira getirisi: 2 bin 320 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl Tuzla Fiyat: 300 bin TL Kira getirisi: Bin 200 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl Üsküdar Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: Bin 700 TL ​ Geri dönüşüm: 23 yıl Ümraniye Fiyat: 358 bin TL Kira getirisi: Bin 385 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl Zeytinburnu Fiyat: 395 bin TL Kira getirisi: Bin 935 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl Adalar Fiyat: 670 bin TL Kira getirisi: 2000 TL ​ Geri dönüşüm: 27 yıl​ Faizler düştü vatandaş evlere koştu: İşte İstanbul'un en cazip ilçeleri Konut kredi faizlerinin tarihinin en düşük seviyelerine düşmesiyle ev hayali kuran vatandaş konut bakmaya başladı. İstanbul'a ilçe bazında fiyat ortalaması ve kira geri dönüşüm sürelerine bakıldığında en cazip ilçesi Beyoğlu. İşte ilçe ilçe kira gelirleri üzerinden konutta geri dönüşüm süreleri..

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