Ekonomi Faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Faiz kararı sonrası dolarda son durum - 14 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları

Faiz kararı sonrası dolar yeni güne nasıl başladı?

Merkez'in faizleri değiştirmeme kararı sonrası 5.30'a kadar gerileyen dolar yeni güne

5,3600 liradan, avro ise 6,0920 liradan başladı.

Yeni Şafak
14 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları
14 Aralık 2018 dolar ve euro rakamları

Dün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.35'te seyreden kur, Merkez'in faizleri değiştirmeme kararı sonrası 5.30'a kadar gerilemişti.

Bugün gözler Fitch Ratings'te olacak. Fitch, bugün gece yarısından sonra Türkiye ile ilgili kararını açıklayacak. Foreks anketinde beklenti Türkiye'nin kredi notunun 'BB', görünümünün ise 'Negatif' olarak koruması yönünde.

İstanbul serbest piyasada dolar 5,3600 liradan, avro 6,0920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,3580 liradan alınan dolar, 5,3600 liradan satılıyor. 6,0900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,0920 lira olarak belirlendi.

  • Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,3360 lira, avronun satış fiyatı ise 6,0700 lira olmuştu.

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