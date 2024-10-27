Faizin yanlışlığını insanlarımıza iyi anlatmalıyız

Konuşmalarında ‘faiz’ değil de ‘riba’ kelimesini kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Yarar, “Çünkü Allah, ‘Riba’ diyor. Kelimeler çok önemli. Örneğin İslâm ekonomisi olmaz. İslâm iktisadı olur. Biz iktisat kelimesini kullanmalıyız. Çünkü kapitalizm ve komünizm için bu ekonomi kelimesi önemli. Bizim için iktisat mühim. Gelelim tekrar ribaya. Riba haramdır. Haram olan ribaya karşı toplumu, bireyleri uyarmalıyız. Odağımızda halkı ribaya karşı şuurlandırmak ardından devleti bundan arındırmak olmalı. Çok dikkatli olmalıyız. Ribaya karşı korunmalıyız. Yani katılım bankalarında dahi sıkıntı var. Onlar da proje sorar akabinde teminat ya da ipotek talep eder. Teminat ya da ipotek talebi mal mülk odaklı bir yapıya işaret ediyor. Çünkü malı mülkü olan borçlanıyor, olmayan borçlanamıyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir hâle geliyor” dedi.