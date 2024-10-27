Faizin yanlışlığını insanlarımıza iyi anlatmalıyız

Faizin büyük bir toplumsal adaletsizliğe yol açtığını belirten MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, faizin yanlış olduğunu topluma ve bireylere iyi anlatmanın zaruret olduğunu söyledi. Faizsiz Dünya Vakfı’nın toplantısında konuşan Yarar, “Ribasız (faizsiz) yatırım ve ticaret yöntemlerini takdim etmeliyiz” dedi.
MÜSİAD Kurucu Genel Başkanı Erol Yarar, Faizsiz Dünya Vakfı’nın konuğu oldu. Vakıf üyelerine hitap eden Yarar, “Müminler olarak varlık nedenimizi unutmamalıyız. Kur’an’ı temel almamız, Allah’ın halifesi olduğumuzu aklımızdan çıkarmamalıyız. Allah’ın haram kıldığı her şeyden riba (faiz) da dahil kaçınmalıyız. Ribaya karşı mücadele etmeliyiz” dedi.
İSLÂM EKONOMİSİ DEĞİL, İKTİSADI OLUR
Konuşmalarında ‘faiz’ değil de ‘riba’ kelimesini kullanmayı tercih ettiğini vurgulayan Yarar, “Çünkü Allah, ‘Riba’ diyor. Kelimeler çok önemli. Örneğin İslâm ekonomisi olmaz. İslâm iktisadı olur. Biz iktisat kelimesini kullanmalıyız. Çünkü kapitalizm ve komünizm için bu ekonomi kelimesi önemli. Bizim için iktisat mühim. Gelelim tekrar ribaya. Riba haramdır. Haram olan ribaya karşı toplumu, bireyleri uyarmalıyız. Odağımızda halkı ribaya karşı şuurlandırmak ardından devleti bundan arındırmak olmalı. Çok dikkatli olmalıyız. Ribaya karşı korunmalıyız. Yani katılım bankalarında dahi sıkıntı var. Onlar da proje sorar akabinde teminat ya da ipotek talep eder. Teminat ya da ipotek talebi mal mülk odaklı bir yapıya işaret ediyor. Çünkü malı mülkü olan borçlanıyor, olmayan borçlanamıyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir hâle geliyor” dedi.
FAİZSİZ TİCARET YÖNTEMLERİ ARTMALI
Yarar, ribanın sosyal ve iktisadi sorunlara neden olduğundan yakındı. Sosyal olarak tembelleştiren, iktisadi olarak gelir uçurumunu artıran ribanın adaletsizliğe yol açtığından şikâyet etti. Yarar, “Mutlaka ve mutlaka ribanın yanlışlığını topluma, bireylere anlatmalıyız. Ribasız yatırım ve ticaret yöntemlerini de takdim etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Yarar, “Faizsiz dünya mümkün mü? Mümkün. Ama böyle bir dünya için 40 fırın ekmek yemeliyiz. Ahlâkı ve adaleti temin etmeliyiz. Güveni esas almalıyız” diye ekledi.
ÖNEMLİ ADIMLAR Atacağız
Faizsiz Dünya Vakfı Başkanı Abdullah Gümüş ise faiz tanımının netleşmesi için çalıştaylar ve seminerler düzenleyeceklerini söyledi. Bu konuda önemli adımlar atmayı planladıklarını anlatan Gümüş, “Faizin sakıncalarına karşı uyarı görevi göreceğiz. Yatırımcılara alternatifleri sunacağız. Karz-ı Hasen’e (güzel borç) büyük önem veriyoruz. Bunu büyütmeyi, kurumsal kılmayı amaçlıyoruz. Karz-ı Hasen sandıklarının devreye alınmasına ön ayak oluyoruz. Bu yönde adımlarımız devam edecek. Karz-ı Hasen’in ardından mikrokrediye geçeceğiz. Mikrokrediyi orta vadede planlıyoruz. Ahlâkın, faizin olmadığı dünyaya karınca misali katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.