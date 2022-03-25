Ekonomi Uluslararası Enerji Ajansı üçüncü kez Fatih Birola emanet
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Uluslararası Enerji Ajansı üçüncü kez Fatih Birol'a emanet

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanlığına üye ülkelerin oy birliğiyle üçüncü kez Fatih Birol getirildi. Birol'un başkanlık görevine yeniden seçilmesinin, IEA ve küresel temiz enerji dönüşümü için kritik bir zamanda gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, üye ülkelerin Birol'a güçlü destek verdiği kaydedildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fatih Birol, üçüncü kez Uluslararası Enerji Ajansı başkanlığına seçildi
Fatih Birol

IEA'dan yapılan açıklamada, 2015'ten beri başkanlık görevini yürüten Birol'un, 23-24 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen IEA Bakanlar Toplantısı'nda yeniden seçildiği belirtildi.

Birol'un başkanlık görevine yeniden seçilmesinin, IEA ve küresel temiz enerji dönüşümü için kritik bir zamanda gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, üye ülkelerin Birol'a güçlü destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Bakanlar Toplantısı Başkanı ve ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, "Birol'un bir dönem daha başkan olarak seçilmesi, onun yeteneklerine ve uzmanlığına olan güvenimizin göstergesi. Temiz enerji dönüşümünü hızlandırarak sıfır emisyon hedeflerimize ilerlerken, IEA ile Birol'un liderliğinde çalışmaya devam etmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birol ise bu görevi üçüncü kez üstlenmekten onur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"IEA'nın yaklaşık 50 yıllık tarihindeki en önemli Bakanlar Toplantısı olacağına inandığım bu toplantının ardından IEA üyeleri kurumu yeni bir döneme yönlendirmek için bana güvendikleri için onur duyuyorum. Enerji dünyası hızla değişiyor ve daha da hızlı değişmesi gerekiyor. Yeni yetkilerimizle artık yanıt vermeye ve IEA için sadece önümüzdeki iki yıl için değil, gelecek on yıllar için de yeni bir rota çizmeye hazırız. IEA Sekreterliği içindeki seçkin meslektaşlarıma liderlik etme ve üye hükümetlerimize hizmet etme konusundaki enerjim, hevesim ve bağlılığım hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

Bakan Karaismailoğlu'dan Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tartışmalarına yanıt
EKONOMİ
Bakan Karaismailoğlu'dan Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti tartışmalarına yanıt

Et ihracatına kısıtlama kararı
GÜNDEM
Et ihracatına kısıtlama kararı

ABD'den Avrupa'ya gaz desteği: İlave 15 milyar metreküp LNG sağlayacak
EKONOMİ
ABD'den Avrupa'ya gaz desteği: İlave 15 milyar metreküp LNG sağlayacak
Bahar geliyor

Bahar geliyor

Meteoroloji açıkladı: Soğuk ve yağışlı hava yurdu terk ediyor.
Denizin altında gizli

Denizin altında gizli

​Yılın bu zamanlarında ortaya çıkıyor.
Bakanlıktan 28 ilde yatırım fırsatı

Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için yeni karar.

​'Hayatın tadını çıkarmak isteyenler alıyor'

140 milyar dolarlık altının nerede olduğu belli oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.