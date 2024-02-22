Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantı: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.
Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti.
SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR
Bugün ise Merkez'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor.
Geçen ayki PPK karar metninde "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadeleri yer almıştı.
Ekonomistler karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.