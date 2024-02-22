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Ekonomi

Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantı: Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Merkez Bankası'nda Fatih Karahan başkanlığındaki ilk faiz toplantısı bugün. Piyasalar merakla Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor. Toplantıda politika faizinin yüzde 45'te sabit bırakılması bekleniyor. Ekonomistler, karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.

09:02 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Fatih Karahan
Fatih Karahan

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak.


Piyasaların merakla beklediği faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti.


SABİT BIRAKMASI BEKLENİYOR


Bugün ise Merkez'in politika faizini sabit bırakması bekleniyor.


Geçen ayki PPK karar metninde "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadeleri yer almıştı.


Ekonomistler karar metninde, enflasyon ve likidite yönetimine dair mesajların önemli olacağını vurguluyor.




#TCMB
#Merkez Bankası
#Fatih Karahan
#Faiz
36 dakika önce
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