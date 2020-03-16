FED faizi sıfıra çekti, dolar kuru sert düştü

Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faizleri sıfıra indirmesinin ardından yurt içinde kur sert bir düşüş gerçekleştirdi. 6.33 liradan açılış yapan Dolar/Türk Lirası kuru 6.28'i gördü.

FED 700 milyar dolarlık parasal genişleme yapacak

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

700 milyar USD'lık parasal genişlemeye başladı. 500 Milyar USD'lık kısmı Hazine, 200 Milyar USD'lık kısmı Morgage Tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar USD parasal genişleme yapacak.