FED politika faizlerini düşürdü

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizinde 11 yıl sonra ilk kez indirime gitti. FED'den yapılan açıklamada, politika faizlerinin 0.25 puan indirildiği belirtildi.
Faiz oranının düşürülme kararının 2'ye karşı 8 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.
Fed faiz indirimi için sinyal vermişti
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) birçok üyesinin faiz indirimin uygun olduğunu düşündüğünü söylemişti.