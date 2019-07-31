Ekonomi FED politika faizlerini düşürdü
DÜNYA EKONOMİSİ

FED politika faizlerini düşürdü

FED politika faizlerini düşürdü

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizinin 25 baz puan indirilmesine karar verdi. 11 yıldır faizlerde indirime gitmeyen FED'in bu kararıyla, politika faiz oranı yüzde 2,00 - 2,25 aralığına çekilmiş oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizinde 11 yıl sonra ilk kez indirime gitti. FED'den yapılan açıklamada, politika faizlerinin 0.25 puan indirildiği belirtildi.

Faiz oranının düşürülme kararının 2'ye karşı 8 oyla alındığı belirtilen açıklamada, sürdürülebilir ekonomik büyüme görünüme ilişkin belirsizliklerin arttığı da vurgulandı.

Fed faiz indirimi için sinyal vermişti

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) birçok üyesinin faiz indirimin uygun olduğunu düşündüğünü söylemişti.

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