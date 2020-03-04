FED'in büyük faiz indirimi sonrası çakılan dolarda son durum

Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek. İşte satışa çıkarılan arazilerin bulunduğu iller ve sayıları...