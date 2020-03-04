Ekonomi FEDin büyük faiz indirimi sonrası çakılan dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FED'in faiz indirimi sonrası dolarda son durum: 4 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları.

FED'in büyük faiz indirimi sonrası çakılan dolarda son durum

ABD Merkez Bankası’nın 2008 yılından bu yana ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirime gitmesinin ardından dolar da çakıldı. FED'in sürpriz indiriminin ardından 6,26 seviyesinden 6,03'e kadar gerileyen dolar yeni güne 6,10 TL bandında işlem görerek başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
4 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları.
4 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları.

ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.

ABD Merkez Bankası’nın 2008 yılından bu yana ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirime gitmesi doların da çakılmasına neden oldu.
FED'in faiz indiriminin ardından dolar 6,26 seviyesinden 6,03 seviyesine kadar indi.

Dolar/TL, yeni güne ise 6,11 seviyesinden başladı. Euro ise 6,82 seviyesinde bulunuyor.

  • Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirdi ve %1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Fed böylece doların maliyetini düşürerek iç piyasaya daha az maliyetle dolar vermeyi amaçlıyor.

Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
FOTOĞRAF 33
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Türkiye genelindeki 50 bin kamu lojmanından ekspertiz işlemleri tamamlananları ihale ile satışa çıkaran Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak. Ödeme tarafında alıcılara kolaylık sağlanan arazilerin 4'te 1'i peşin olarak alınırken geri kalan bedel ise 2 yıl içerisinden 8 eşit taksite bölünebilecek. İşte satışa çıkarılan arazilerin bulunduğu iller ve sayıları...
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Balıkesir: 12 adet
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Manisa: 20 adet
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Kütahya: 3 adet
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Bilecik: 6 adet
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Aydın: 7 adet
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Muğla: 9 adet
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Denizli: 5 adet
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Antalya: 52 adet
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Isparta: 20 adet
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Konya: 251 adet
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Ankara: 522 adet
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Bolu: 45 adet
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Kırıkkale: 6 adet
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Çankırı: 42 adet
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Karabük: 24 adet
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Kastamonu: 4 adet
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Çorum: 78 adet
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Yozgat: 20 adet
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Nevşehir: 12 adet
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Kayseri: 24 adet
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Osmaniye: 7 adet
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Samsun: 6 adet
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Ordu: 2 adet
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Adıyaman: 6 adet
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Şanlıurfa: 1 adet
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Elazığ: 1 adet
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Tunceli: 6 adet
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Erzincan: 8 adet
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Bayburt: 9 adet
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Kars: 2 adet
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Kahramanmaraş: 10 adet
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Afyonkarahisar: 55 adet
Devletten 8 taksitle satılık arazi: İşte arazilerin bulunduğu 32 il
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir taraftan da kamu hizmeti için gerekli olmayan araziler için ihaleye çıkıyor. 32 ilde binden fazla arazi satış listesine alınırken, arazilere talip olanlardan ise 5 yıl süreyle emlak vergisi ve Katma Değer Vergisi alınmayacak.

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