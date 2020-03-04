FED'in faiz indirimi sonrası dolarda son durum: 4 Mart 2020 dolar ve euro fiyatları.
FED'in büyük faiz indirimi sonrası çakılan dolarda son durum
ABD Merkez Bankası’nın 2008 yılından bu yana ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirime gitmesinin ardından dolar da çakıldı. FED'in sürpriz indiriminin ardından 6,26 seviyesinden 6,03'e kadar gerileyen dolar yeni güne 6,10 TL bandında işlem görerek başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi, politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1-1,25 aralığına çekti.
ABD Merkez Bankası’nın 2008 yılından bu yana ilk kez olağanüstü bir şekilde 50 baz puan faiz indirime gitmesi doların da çakılmasına neden oldu.
FED'in faiz indiriminin ardından dolar 6,26 seviyesinden 6,03 seviyesine kadar indi.
Dolar/TL, yeni güne ise 6,11 seviyesinden başladı. Euro ise 6,82 seviyesinde bulunuyor.
Fed, politika faiz oranını 50 baz puan indirdi ve %1,50-1,75 aralığından 1,00-1,25 aralığına çekti. Fed böylece doların maliyetini düşürerek iç piyasaya daha az maliyetle dolar vermeyi amaçlıyor.