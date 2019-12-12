Ekonomi FEDin faiz kararı sonrası dolarda son durum
TÜRKİYE EKONOMİSİ

12 Aralık dolar ve euro fiyatları

FED'in faiz kararı sonrası dolarda son durum

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed, faizleri değiştirmeyerek 1.75-1.50 seviyesinde sabit bıraktı. Dolar/TL 5.80 ile 7 haftanın zirvesine yükselerek başladığı haftayı yatay seyirle sürdürüyor. Bugün ise piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını yön belirleyici olarak izleyecek.

Haber Merkezi Reuters
12 Aralık dolar ve euro fiyatları
12 Aralık dolar ve euro fiyatları

Hacimlerin, yıl sonunun yaklaşmasıyla azalmaya başladığı piyasalarda bugün gerçekleşecek İngiltere seçimleri ile Euro bölgesi merkez bankası faiz kararı da yakından izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) merakla beklenen faiz kararı sonrası dolar güne 5,80, euro ise 6,46 seviyesinde başladı.
Piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşları da takip edilirken bankacılar bu haftanın ardından beklenmedik gelişme olmaması halinde yeni pozisyon alma istekliliğinin oldukça azalabileceğini öngörüyorlar. Bu da, geçmiş yıllarda yıl sonlarında örneği bir çok kez görüldüğü üzere yeni yıla kadar piyasalarda dar bantta hacimsiz işlemler olabileceği anlamına geliyor.

FAİZ KARARI VE PPK MESAJLARI YÖN BELİRLEYİCİ

Bankacılar TL’deki bu hafta en önemli belirleyicinin TCMB’nin faiz kararı olacağını belirtirken, TL’de son iki günde görülen değer kaybında faiz indirim beklentilerinin etkili olduğuna dikkat çekiyor. Öte yandan bankacılar TCMB’nin PPK metninde ileriye dönük para politikası sinyali verebileceğini bunun da faiz indiriminin miktarı kadar önemli olduğunu söylüyorlar.

  • Reuters’ın 20 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre TCMB’nin bugün politika faizini 150 baz puanlık indirimle %12.5 seviyesine çekmesi bekleniyor. Para piyasalarında ise indirim fiyatlamaları daha yüksek seviyelere de ulaşıyor.

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