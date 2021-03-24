Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyor
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Fenerbahçe Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi, 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite alımların 23 Mart'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Üniversitesi 4 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvuru süresi 23 Mart'ta başlayıp 6 Nisan'da son bulacağı bildirildi. 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

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