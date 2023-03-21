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Ekonomi

Fenerbahçe Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanı

Fenerbahçe Üniversitesi, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 17 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

06:30 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Üniversitesi.

Fenerbahçe Üniversitesi.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacak.


09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekiyor.


#Fenerbahçe Üniversitesi
#Araştırma Görevlisi
#ilan.gov.tr
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