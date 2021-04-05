Ekonomi Fenerbahçe Üniversitesi bilişim ihalesi
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Fenerbahçe Üniversitesi bilişim ihalesi

Fenerbahçe Üniversitesi, bilişim ihalesini duyurdu. Üniversite, ihalenin 12 Nisan'da açık ihale usulü yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Üniversitesi bilişim ihalesi
Fenerbahçe Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Bilişim İhalesi işi için Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği ‘nin 16. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Teklifler, ihale günü saat 10:00 ‘a kadar Fenerbahçe Üniversitesi, Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sokak Ataşehir Bulvarı Metropol İstanbul E Blok Ataşehir/İstanbul adresine kapalı zarf içinde kaşe ve imzalı olarak elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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