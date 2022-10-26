Feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası kiralama ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ortaca ilçesi Dalyan mahallesi Deniz Kızı Restoran - Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi Horozlar mevkii hattı ile Dalyan Mahallesi Portakal Otel Önü - Çandır Mahallesi hattının 2 yıl süre ile, Fethiye Karagözler mahallesinde bulunan Gümrüksüz Satış Mağazasının 31 ay süre ile kiralanmasına ilişkin ihale, 26 Ekim 2022 tarihinde İdare'nin adresinde gerçekleştirilecek.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.