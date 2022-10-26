Feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası kiralama ilanı Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticaret İşletmecilik İletişim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan 2 adet feribot hattı ve Gümrüksüz Satış Mağazası ihale ile kiraya verilecek.

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