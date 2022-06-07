Fetihtepe’de Kentsel Dönüşüm için yeni süreç başladı

Yüzlerce hak sahibinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile muvafakatname imzalayarak evini tahliye ettiği bölgede, Ağustos 2021’den itibaren birçok bina şehir yenileme projesi kapsamında yerinden kaldırılmıştı. Evlerini tahliye etmeyen hak sahiplerine tanınan süre Ramazan Bayramı’ndan önce sona ermesine rağmen, bazı hak sahipleri evlerini boşaltmadı. Bugün İski, İgdaş ve Bedaş ekipleri bölgedeki bazı binalara giderek verilen hizmetin sonlandırıldığını belirttiler.

HERKES FETİHTEPE’DE KALIYOR, HER 1 DAİRE’YE KARŞILIK 1 DAİRE

Fetihtepe 3550. Ada’da Emlak Konut tarafından hazırlanan projeye göre yıkımı gerçekleşecek 778 daire yerine 778 daire, 166 dükkan yerine ise 159 dükkan yapılacak ve bu daire ile dükkanların tamamı, mevcut hak sahiplerine verilecek. Mevcut daire ve dükkan sayısından daha fazla daire ve dükkan yapılmayacak. Bölgede bir hak sahibinin kaç dairesi varsa o adette yeni daireye sahip olacak. 5 adet dairesi olan hak sahibi, proje tamamlandığında 5 adet yeni daire teslim alacak.

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ORTALAMA KONUT YENİLEME BEDELİ: 148.000 TL

Bakanlığın hazırladığı yönteme göre daire sahipleri ortalama 85 m2 daireye sahip olurken, yenileme projesi için toplam 148.000 TL bedel ödeyecek. Bakanlık, alacağı bedeli projenin başından itibaren 2 kez yüzde 30’şar oranda indirimle sunarken inşaat maliyetlerini de 2020 yılındaki değerlerinde sabit tuttu. Hak sahipleri isterlerse ödeyecekleri toplam ortalama 148.000 TL’yi 20 yılda taksitlendirerek de ödeyebilecekler. İlk taksitler yeni dairelerin anahtar tesliminde başlayacak.

KİRA VE TAŞINMA YARDIMI 9 AYDIR DEVAM EDİYOR

Bakanlık muvafakatname imzalayıp evlerini tahliye etmiş olan hak sahiplerine Kira ve Taşınma Yardımı’nda bulunuyor. Halihazırda evlerini tahliye etmiş ve aylardır kira yardımı alan hak sahiplerinin gözü projenin bir an evvel tamamlanmasında ve yeni evlerine kavuşmakta.

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MART AYINDA TAHLİYE İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLDİ

Bakanlık Fetihtepe Mahallesi’nde açtığı Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde 1 yıl boyunca tüm hak sahipleriyle birebir görüşerek projeyi anlattı. Mart ayında muvafakatname imzalamayan hak sahiplerine, bölgedeki diğer hak sahiplerinin daha sağlıklı ve güvenli evlerde barınma hakkının bir an evvel sağlanması için 6306 sayılı Kanunun 17. Maddesine istinaden evlerini tahliye etmeleri için tebligat gönderildi. 15 günlük yasal sürecin ardından ikinci tebligatların gönderilmesiyle hukuki süreç hızlandı. Ramazan Bayramı’ndan önce her bir hak sahibi teker teker aranarak yakın zamanda elektrik, su ve doğalgaz erişimlerinin kesileceğini dair bilgilendirildi.

MAHKEME YÜRÜTME DURDURMA KARARLARINI KALDIRDI

Gönderilen tebligatlara karşı bazı hak sahiplerinin açtığı davalarda 130 yürütmeyi durdurma kararı alınmasına rağmen, yapılan savunma sonrası 120 tanesinin yürütme durdurma kararı kaldırıldı.