Filipinler iki Atak helikopterine daha kavuştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, iki helikopteri daha şirketin tesislerindeki test süreçlerini tamamlayarak Filipinler'e gönderdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Filipinler Hava Kuvvetlerine T129 Atak Helikopteri teslimatlarına devam ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk Atak helikopteri ihracatını Filipinler'e gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, iki helikopteri daha şirketin tesislerindeki test süreçlerini tamamlayarak Filipinler'e gönderdi.

"Faz II" altyapısıyla üretilen T129 Atak helikopterlerinin Filipinler Hava Kuvvetleri tarafından kabul testleri başladı. Kabul testlerinin tamamlanmasının ardından teslimatın 3 Aralık 2022'de tamamlanması hedefleniyor.

EKONOMİ ATAK’tan ilk ihracat

Sözleşme kapsamında, Filipinler Hava Kuvvetlerine toplam altı teslimat gerçekleştirecek olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, üçüncü ve dördüncü helikopterleri Filipinler’e gönderdi.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, kalan iki helikopterin teslimatını ise 2024 yılı içinde gerçekleştirecek.

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FOTOĞRAF 12 Atak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taarruz helikopteri ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiyeye özgü milli kabiliyetler kullanılarak geliştirildi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için bugüne kadar 70 helikopter teslimatı gerçekleştirildi. Atak helikopterine güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni yetenekler kazandırıldı. Kendi sınıfında en etkili taarruz helikopteri olan Atak, yurt dışında da ilgi gördü. Pakistan ve Filipinlerin Atak helikopterine ilgisi ihracat sözleşmesine dönüştü. Pakistan ile 30, Filipinler ile 6 helikopter için sözleşme imzalandı. Pakistan için üretilecek helikopterlerde kullanılacak motorlar için ihracat izni beklenirken Filipinlerin helikopterleri teslimat aşamasına geldi. Üretim ve testleri tamamlanan 2 Atak helikopteri ve ekipmanları, 2 nakliye uçağıyla Filipinlere gönderildi. TUSAŞ, diğer helikopterlerin teslimatını da kısa süre içinde tamamlayacak. Hava filosunu güçlendirmek için arayışta olan Filipinler, pilotların yaptığı test uçuşlarının ardından tercihini Atak helikopterinden yana kullanmıştı. Atak helikopteri ihracatının kapısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demirin 2018 yılında yaptığı ziyaret ve Türkiye ile Filipinler arasında imzalanan Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırası ile açıldı. Filipinlere ihraç edilen helikopter sayısının opsiyonlarla artması bekleniyor. Beklenen ilk ihracat gerçekleşti: İki adet Atak helikopteri Filipinler'e teslim edildi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Filipinler'e ihraç ettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'nin teslimatına başladı. TUSAŞ, 6 adetlik teslimat kapsamında 2 Atak helikopteri ve ekipmanlarını Filipinler'e teslim etti. BiP'te paylaş

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Sıcak hava-yüksek irtifa özelliğiyle sahada kendini kanıtlayan, dünyanın en iyi taktik, keşif ve taarruz helikopterleri arasında yer alan T129 Atak Helikopteri, yüksek yerlilik oranıyla silahlı kuvvetler ve emniyet güçlerine katkı sağlıyor.

Bugüne kadar yurt içinde çeşitli kuvvetlere ve emniyet güçlerine 73 T129 Atak Helikopteri teslimatı gerçekleştiren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geçen aylarda ilk iki T129 Atak Helikopterini Filipinler Hava Kuvvetlerine teslim etmişti. Şirketin toplam teslimat sayısı 75'e çıkmış oldu.

Filipinler Hava Kuvvetlerine teslimatı 3 Aralık 2022'de tamamlanacak iki T129 ATAK Helikopteri ile teslimatı tamamlanan helikopter sayısı 77'ye ulaşacak.

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