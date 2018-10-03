Ekonomi Filipinler savunmasını MKEK ile güçlendiriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Filipinler savunmasını MKEK ile güçlendiriyor

Filipinler'de 5 yılda 13 sözleşmeye imza atan MKEK, Filipinler Savunma Bakanlığının gelecek yıl açacağı ihalelerle bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

Haber Merkezi AA
MKEK, Filipinler'de.
MKEK, Filipinler'de.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), son dönemde art arda sözleşmelere imza attığı Filipinler'deki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Türk savunma sanayisinin ihracat olanaklarını geliştirmek için yoğunlaştığı öncelikli pazarlar arasında Filipinler'in de bulunduğu Güneydoğu Asya ülkeleri geliyor.

AA
MKEK

  • Filipinler'e yönelik temaslarını artıran savunma sanayisi şirketleri, ülkede 2 yılda bir düzenlenen Asya Savunma ve Güvenlik Fuarı'na (ADAS) katılarak sergiledikleri ürün ve kabiliyetlerle bu alandaki iddialarını ortaya koyuyor.

Türkiye'de silah, mühimmat, patlayıcı madde, makine, teçhizat ve malzeme imalatında önemli sorumluluklar üstlenen MKEK, ADAS Fuarı'na 2014 ve 2016 yıllarının ardından üçüncü kez katılım gösterdi.

Fuarda kurumu, MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal başkanlığındaki heyet temsil etti. Ünal, fuar süresince MKEK standını ziyaret edenlerle bizzat ilgilenerek ürünler hakkında bilgi verdi ve Filipinli yetkililerle ihracata yönelik temaslarda bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte

  • Fuarda kurum standını başta Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte olmak üzere, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Esra Cankorur, Filipinler Ordusu Kurmay Başkanı Gilbert Gapay, Kara Kuvvetleri Komutanı Rolando Joselito Bautista, Deniz Kuvvetleri Komutanı Robert Empadrad, Savunma Bakanlığı Müsteşarı Cardozo Luna ve Savunma Sanayi İhale Alım Komisyon Başkanı Leode Dela Paz ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Duterte'den MKEK'nin tabancasına övgü

MKEK üretimi silahlarla yakından ilgilenen Duterte, özellikle MP-5 makineli tabancayı kullandığını ve memnuniyetini belirtti.

MKEK, 2013'te giriş yaptığı Filipinler pazarında geçen kısa sürede 13 sözleşme imzaladı. Fuarda mevcut kontratların yanı sıra Filipinler Savunma Bakanlığının 2019 yılı ihtiyaçlarına yönelik açacağı ihaleler konusunda görüşmeler yapıldı.

Filipinler'de halen Türk savunma sanayisi firmalarının çeşitli araç ve ekipmanları kullanılıyor. Türkiye ile Filipinler arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği yönünde atılacak yeni adımlarla bu alandaki ihracat olanaklarının daha da gelişmesi bekleniyor.

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5,6 milyar dolarlık modernizasyon

Filipinler, uyuşturucuyla mücadele ve iç güvenlik sorunları dolayısıyla güvenlik güçlerinin donanımlarını artırmaya çalışıyor. Ayrıca ülkede savunma alanında ciddi bir modernizasyona ihtiyaç duyuluyor.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte kısa süre önce ordunun modernizasyonu için bütçeden 5,6 milyar ABD doları harcanmasını onaylamıştı.

Modernizasyonun, ülkenin iç güvenlik ve geniş deniz sınırlarını korumayı hedefleyen 33 projeyi kapsadığı belirtilmişti.

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