Ekonomi Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
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Filyos Belediyesi daire satışı yapacak

Mülkiyeti Filyos Belediyesi'ne ait Hisarönü Mahallesi'nde bulunan 20 adet daire, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filyos Belediyesi daire satışı yapacak
Foto: Filyos.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye ait teklif zarflarının, şartnameye uygun şekilde hazırlanarak en geç A blok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 numaralı daireler için 4 Ekim 2022 Salı günü saat 14:30 ve A blok 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 numaralı daireler için 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 14:30’a kadar Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartnameler mesai saatleri içerisinde Filyos Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebilir ve alınabilir.

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