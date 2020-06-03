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Ekonomi Finans yalanı boşa çıktı Türkiye 2 ayda 6,3 milyar kredi aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finans yalanı boşa çıktı: Türkiye 2 ayda 6,3 milyar kredi aldı

Türkiye’nin küresel piyasalardan finansman temininde zorlanacağı yönündeki beklentiler boş çıktı. Türk bankaları ve şirketleri, Korona salgınının en kötü döneminde, küresel ekonomilerin durduğu Nisan-Mayıs aylarında bile rahatça finansman sağladı. Bankaların başını çektiği kurumlar, toplamda 6,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin küresel piyasalardan finansman bulma konusunda zorlanacağı yönündeki hurafeler boş çıktı. Sürekli bakkal hesabı ile “borçlar şu kadar rezerv şu kadar; nasıl ödenecek bu borçlar “ diye her yıl kötü niyet ile gürültü çıkaranlar yeni yalan arayışlarına girdi. Türk bankaları ve şirketleri, kovid salgınının en kötü döneminde, küresel ekonomilerin tamamen durduğu nisan-mayıs aylarında bile rahatça finansman sağladı.

6,3 MİLYAR DOLAR SENDİKASYON KREDİSİ

Türk bankaları ve Ülker Bisküvi 2 ayda (nisan-mayıs) toplam 6,3 milyar dolar sendikasyon kredisi sağladı. Toplam borç çevirme oranı yüzde 91 oldu. Sendikasyonun yanı sıra başta EBRD olmak üzere diğer kurumlardan da 600,6 milyon dolar kredi sağlandı. Nisan ve mayısta yurt dışından sağlanan toplam finansman 6,9 milyar dolar oldu. Sendikasyon kredilerinin maliyet dolarda libor + 2,25 euroda euribor + 2,00 oldu. Borçlanma maliyetleri geçen yıla göre dolarda 25, euroda 40 baz puan düştü. Türkiye salgın döneminde sağladığı kaynaklarla güven tazeledi

BANKALAR ÖNCÜ OLDU

Birçok finans piyasasının uzun süre kapalı olduğu ve salgının etkilerinin en yoğun şekilde yaşandığı nisan ve mayıs aylarında Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası, Türk Eximbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ülker Bisküvi, toplamda 6 milyar 308 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı. Böylece, söz konusu kurumlar 2019’da kullanılan 6 milyar 925 milyon dolarlık sendikasyon kredisi göz önünde bulundurulduğunda, son 2 ayda yüzde 91’lik sendikasyon yenileme oranına ulaştı. İlk sendikasyon kredisi yenilemesini yapan Akbank, geçen yıl kullandığı 700 milyon dolarlık kredisini bu yıl yüzde 86 yeniledi ve 1-8 Nisan döneminde 605 milyon dolar sendikasyon temin etti.

YÜZDE 128 YENİLEME ORANI

  • Geçen yıl sendikasyon tutarı 1 milyar 423 milyon dolar olan Ziraat Bankası, 9 Nisan’da 1 milyar 64 milyon dolarla sendikasyon kredisini yüzde 75 yenilemiş oldu. Vakıfbank, bu yıl 29 Nisan’da temin ettiği 950 milyon dolarla geçen yılki 1 milyar 85 milyon dolarlık sendikasyonunu yüzde 88 yeniledi. Geçen yıl sendikasyon tutarı 200 milyon dolar olan QNB Finansbank ise 14 Mayıs’ta 255 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı ve yüzde 128’lik yenileme oranı kaydetti.

TÜRK EXİMBANK’TAN REKOR

Türk Eximbank yüzde 178’le rekor yenileme oranına ulaştı. Ülker Bisküvi, bankalar haricinde sendikasyon temin eden şirket olarak öne çıktı. Şirket, geçen yıl sağladığı 375 milyon dolarlık sendikasyon kredisini, 2 Nisan’da yüzde 121 oranında yenileyerek 455 milyon dolar temin etti. Küresel ekonomilerin neredeyse tamamen durduğu bir dönemde Türk bankacılık sektörünün finansmana erişim başarısı, sendikasyon dışı kredilere de yansıdı. Bu dönemde, 5 bankanın başta Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere çeşitli kuruluşlardan sağladığı kredi tutarı 600,6 milyon dolar dolar oldu. Denizbank 175 milyon dolar, QNB Finansbank 136 milyon dolar, Garanti BBVA 104,6 milyon dolar, Yapı Kredi 100 milyon dolar ve Türk Eximbank 85 milyon dolar krediyi mayıs ayında Türkiye’ye getirme başarısını gösterdi.

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