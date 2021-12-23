Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi, toplandı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finansal İstikrar Komitesi, toplandı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı başladı. Kritik toplantıda finansal istikrarın korunması adına atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Finansal İstikrar Komitesi, toplandı Bakan Nebati başkanlığında toplandı
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.

Atılacak adımlar görüşülecek

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

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