Finansal İstikrar Komitesi, toplandı Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Hayat

Areda Survey araştırdı: Çocuk-ebeveyn ilişkisi alarm veriyor

Areda Survey tarafından bin 100 ebeveyn ile yapılan ‘Çocuklara Eşlik Etme Sanatı’ araştırmasında çarpıcı sonuçlar çıktı. Çocuklar ile geçirilen zamandan çocuk yetiştirirken en çok kimlerden etkilenildiğine kadar birçok başlığı kapsayan çalışma, doğru bilinen yanlışları ortaya çıkardı. Çocuklarla iletişimin alarm verdiğini söyleyen Çorbacıoğlu, bu nedenle araştırmanın çocuk-ebeveyn ilişkisinde önem arz ettiğini kaydetti.