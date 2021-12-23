Ekonomi Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi TLnin değerinin korunması vurgusu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: TL'nin değerinin korunması vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında şeffaflığı merkeze alan öngörülebilir, kararlı politika adımlarının bütüncül yaklaşımla atılmasında mutabık kalındı.

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Haber Merkezi AA
Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: TLnin değerinin korunması vurgusu
Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımlar görüşüldü.

Atılacak adımlar görüşülecek

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

Eşgüdüm sağlanması vurgusu

Toplantıda, Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı.


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