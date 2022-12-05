Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.
Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.
Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca ele aldık. pic.twitter.com/2n9kE5DO9V
Finansal İstikrar Komitesi yedinci toplantımızı gerçekleştirdik.