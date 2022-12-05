Ekonomi Finansal İstikrar Komitesinin 7nci toplantısı gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal İstikrar Komitesi'nin 7'nci toplantısında, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumun detaylı değerlendirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Finansal İstikrar Komitesinin 7nci toplantısı gerçekleşti
Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantıda, küresel ve yerel ekonomik görünüm ile bankacılık sektörü ve sermaye piyasalarına ilişkin genel durumu detaylıca değerlendirdik." ifadesini kullandı.

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