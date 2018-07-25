Ekonomi Fındık fiyatı için 14 lira olsun önerisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MHP'li Enginyurt'tan fındık fiyatı için öneri

Fındık fiyatı için '14 lira olsun' önerisi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) derhal devreye sokularak fındık alımı yapması gerektiğini belirterek, "Fındığın değeri en az 13-14 lira olmalı ki üretici çektiği sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilsin." dedi.

Haber Merkezi AA
MHP'li Enginyurt'tan fındık fiyatı için öneri
MHP'li Enginyurt'tan fındık fiyatı için öneri

Enginyurt, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, fındık sezonunun 8 milyon üreticiye hayırlı olmasını diledi.

Fındığın milli bir ürün, Türkiye için ihracat kaynağı olduğu kadar 8 milyon üretici için de son derece önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8 milyon üreticinin derdiyle dertlenmemesinin mümkün olmadığını söyledi.

  • Üç yıldan beri 8 milyon fındık üreticisinin mağduriyet yaşadığını ifade eden Enginyurt, "İşçi, esnaf, köylü perişan. Toprak Mahsulleri Ofisi derhal yeniden devreye sokulmalı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan öncelikli olarak bunu talep ediyoruz." diye konuştu.

Bir kilo fındığın maliyetinin 10 lira olduğuna dikkati çeken Enginyurt, "Verilecek fiyat değerlendirilirken 'piyasa şartları, ülke ekonomisi, bütçe dengesi' denilerek 8 milyon üretici görmezden gelinmemeli. TMO derhal devreye sokularak fındık alacağını ilan etmeli. Fındığın değeri en az 13-14 lira olmalı ki üretici çektiği sıkıntıyı bir nebze olsun giderebilsin. Zira 15 gün sora fındık pazara inecektir. Eğer sahip çıkılmazsa bölge insanı açısından sıkıntı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti bölge milletvekillerinin bu konuyla ilgili toplantı yaptıklarını bildiğini aktaran Enginyurt, üretici yararına olan her türlü desteği vereceklerini kaydetti.

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