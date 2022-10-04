Ekonomi Fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar gelir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar gelir

Türkiye, 2022-2023 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir elde etti.

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Haber Merkezi AA
Fındık ihracat sezonunun ilk ayında 136,1 milyon dolar gelir
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun ilk ayını teşkil eden 1-30 Eylül 2022 döneminde gerçekleşen fındık ihracatı miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, geçen ay 25 bin 172 ton fındık ihraç edilerek, 136 milyon 147 bin 595 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.

Erdoğan fındık için devrede
EKONOMİ
Erdoğan fındık için devrede

Bursa'daki köyü gören Karadeniz sanıyor: Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
FOTOĞRAF 8
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Mustafakemalpaşa İlçesi’nin Kurşunlu, köyü dağ bölgesinde bulunuyor. Köyün ileri gelenlerinin 1990 yılında Karadeniz bölgesine yaptığı ziyarette gördükleri fındık bahçelerini köylerinde de üretmeye karar verdiler.
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1990’lı yıllarda Karadeniz bölgesinden getirilen fındık fideleriyle ilk fındık bahçesi kuruldu. Randıman alınmasıyla birlikte köyün yüzde 90’ı tarlalarına fındık ağaçları ekti.
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Kurşunlu köyünde yılda 45 ila 60 ton arasında fındık üretimi yapılıyor. Bu yılda hasatlarını yapan üreticiler açıklanan fındık fiyatlarından ise oldukça memnun.
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Bu yıl köyden 60 ton fındık üretimi yapılırken; üreticiler fındığı anlaştıkları firmaya toplu şekilde kilosunu 45 liradan satış yaptı.
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Köyde her geçen yıl fındık üretimi artarken bölgedeki komşu köyler de fındık üretimi yapmaya yavaş yavaş başladı.
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Bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini ifade eden Kurşunlu Köyü Muhtarı Bilal Bayırlı, \"Köyümüzde 400 dönüm fındık bahçesi var. Köyümüze ’küçük Karadeniz’ diyebiliriz. İl fındık bahçesi köyden Karadeniz’e gidip fındık bahçelerini ziyaret eden köyün ileri gelenleri tarafından kurulmuş. Burada da yetişince köydeki herkes ekmeye başladı.
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Fındık köyümüzün başlıca gelir kaynaklarından biri oldu. Köyün yüzde 90’ı fındık üretimi yapıyor. Her geçen gün köyümüzde fındık bahçeleri büyüyor.
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Bu yıl fındık fiyatları çok iyi rakamla açıklandı. Herkes fiyatlardan memnun. Bizim köydeki fındık kalitesi çok iyi. Bu yıl köylü olarak topluca fındığımızı 45 liradan satışını gerçekleştirdik. Çevre köylerdeki arkadaşlarımız da bizden görerek fındık üretimine başladılar\" dedi.
Bursa'daki köyü gören Karadeniz sanıyor: Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
Bursa'da 1990 yılından itibaren fındık üretimi yapan köy Karadeniz bölgesini aratmıyor. Köyde her geçen yıl fındık üretimi artarken bölgedeki komşu köyler de fındık üretimi yapmaya yavaş yavaş başladı.

Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı
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Türkiye fındık ihracatından yaklaşık 2 milyar dolar kazandı
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