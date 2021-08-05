Ekonomi Fındıkta 35 liralık taban fiyat beklentisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta 35 liralık taban fiyat beklentisi

Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, fındıkta taban fiyat noktasında çağrıda bulunarak taban fiyatın 35 TL olması gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi İHA
Fındıkta 35 liralık taban fiyat beklentisi
Foto/arşiv

Konuyla ilgili Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde STK temsilcileri ile bir araya gelerek basın açıklaması düzenleyen Trabzon Fındık Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Albayrak, bazı tüccar ihracatçı ve kırıcıların ”Fındık rekoltesi fazla, fiyat 25 TL olursa yeterde artar“ diye dedikodu yaptıklarını belirterek hükümete ve Cumhurbaşkanına çağrıda bulundu.

Fındık taban fiyatının 35 TL olarak açıklanmasını beklediklerini kaydeden Albayrak, ”Yetkililerden acil talebimiz Karadeniz bölgesinin temel ürünü olan fındıkta taban fiyatın 35 TL olarak açıklanması ve TMO’nun hemen piyasayı dengeleyici olarak alımlara başlamasıdır” dedi.
Geçmiş yıllarda az da olsa Fiskobirlik’in alım yaptığını hatırlatan Albayrak, “Geçmiş yıllarda az da olsa Fiskobirlik alım yapmıştır, ancak onun da desteklenerek piyasayı dengeleyici alım yapmasını sağlamak gerekir. Aslında Fiskobirlik yeniden yapılandırılarak fındık çiftçisinin örgütlü haline getirmelidir. TMO fiyat açıkladığı gibi hemen devreye girmeli alım yerlerinin sayısı artırılmalı kota uygulanmamalıdır” diye konuştu.

"En kötü yıllarda bile 2 milyar dolar dışsatım gelir elde ettiğimiz fındıktan gelirimizi 3 milyar dolara çıkarmak hedefimiz olmalıdır” diyen Albayrak, fındık üreticilerine seslenerek “Yılda en az 2 milyar dolar dış satım geliri elde edilen fındık pazarından hak ettiği payı alamayan, buna rağmen son yıllarda fiyat oyunlarına karşı direnen, ürününe ve emeğine sahip çıkan üreticilerimiz, ‘fındığını emanete verme, yok pahasına tüccara, fabrikatöre satma, değerini bulana kadar beklet” uyarısında bulundu.

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