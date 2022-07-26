Ekonomi Fındıkta erken hasat uyarısı 10 Ağustostan önce bahçelere girmeyin
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındıkta erken hasat uyarısı: 10 Ağustos'tan önce bahçelere girmeyin

2022 ürünü fındığın erken hasat edilmemesi uyarısında bulunan Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, "Sahil kesimlerinde 10 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'tan önce bahçelere girilmemeli" dedi.

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Haber Merkezi AA
Fındıkta erken hasat uyarısı: 10 Ağustostan önce bahçelere girmeyin
Foto/arşiv

Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, havaların serin ve yağışlı geçmesinin, ürünün tam olgunlaşmasında 2 haftalık gecikmeye sebep olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Bu nedenle sahil kesimlerinde 10 Ağustos, orta kesimlerde 15 Ağustos, yüksek kesimlerde ise 20 Ağustos'tan önce bahçelere girilmemeli. Fındık erken hasat edilmemeli." ifadelerini kullanan Arslantürk, erken hasadın yerine göre 2-3 randıman kaybına neden olabildiğine dikkati çekti.

Arslantürk, uygun olan yerlerde fındığın daldan değil yerden toplanması tavsiyesinde de bulundu.

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