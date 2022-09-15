Fırsatçı emlakçılara geçit yok: Ev sahipleri dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacak

TOKİ Sosyal Konut Projesi önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 31 Ekim'e kadar sürecek başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyen bir milyondan fazla kişi başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aralarında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in de bulunduğu medya yöneticileriyle buluştu, projenin detaylarını merak edilenleri bir bir anlattı.

'EMLAK SİTELERİ İLANLARLA DOLU'

'Çok mühim bir mesele daha var' diyen Bakan Kurum,

kurada ev sahibi olma hakkı kazananların bir süre sonra dairlerini sattığını belirten Kurum, "Bu bir çeşit sosyal konut rantı aslında. Özellikle emlakçılar üzerinden kurulan bir tezgah çok konuşuluyor. Dairenin borcu bitmeden tapuda değil de “ikili anlaşma” ile satanlar var. Kimse yok demesin emlak siteleri böyle ilanlarla dolu" dedi.

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'EVLERİNE EL KOYACAĞIZ'

Gerekli bütün önlemlerin alınacağını vurgulayan Bakan Kurum şöyle devam etti: "Ev sahipleri, dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacaklar. Gayri resmi yollarla satanları tespit edersek, evlerine el koyacağız. Evini 14 Eylül itibariyle satanlar konut başvurusu yapamayacaklar. Bununla birlikte sosyal konut sahiplerinin evlerini kiraya vermesinde bir sakınca yok."

'BÜYÜK İLGİ GÖRECEK'

Alt gelirliler için yapılan dev konut projesinin büyük ilgi göreceğini söyleyen Kurum, "Bu projenin yoğunluğunu atlatalım orta ve üzeri gelirliler için bir kampanya yapacağız” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 14 Ev sahibi olmak isteyenlerin hayallerini süsleyen TOKİ, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlattı. Milyonlarca kişiyi heyecanlandıran TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Yapılan açıklamalara göre başvurular bugün itibari ile alınmaya başlandı. TOKİ sosyal konut projesine başvurular T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılabilecek. T.C. KİMLİK NUMARASININ SONU 0, 2, 4, 6 VE 8 OLANLAR DİKKAT!



Sosyal Konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü (bugün) başlayacak olup 31 Ekim 2022 Pazartesi gün sonuna kadar devam edecek. 0 olan vatandaşlar 14 Eylül 2022 Çarşamba,



2 olan vatandaşlar 15 Eylül 2022 Perşembe,



4 olan vatandaşlar 16 Eylül 2022 Cuma,



6 olan vatandaşlar 17 Eylül 2022 Cumartesi,



8 olan vatandaşlar 18 Eylül 2022 Pazar, 19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren herhangi bir sınırlama olmadan tüm vatandaşlar e devlet üzerinden başvurularını yapabilecekler.



E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILACAK?



Başvuru sahibi;



* E-devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan \"Konut İşyeri Başvuru\" hizmeti ile başvuru yapabilecek.



* Başvuru ekranında ve ilan metninde başvuru şartları ile ilgili bilgilendirme yer alıyor.



* E-Devlet üzerinden projeyi seçerek başvurunuzu yapabileceksiniz. * Başvuru durumunuzu E-Devlet Başvuru Listesi ekranından takip etmenizde mümkün olacak.



* E-Devlet başvuruları 28102022 tarihinde son bulacak.



* E-Devlet üzerinden Engelli ve Emekli kategorisinden başvuranlar için, sözleşme aşamasında engelli veya emekli olduklarına dair belge talep edilecek. * E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekiyor. Aksi takdirde mevcut başvurunuz geçersiz sayılacak.



* Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri başvuruları sadece Banka Şubeleri üzerinden yapılabilecek. Başvuruların kabul edileceği yer: Projesine göre T. C. Ziraat Bankası A.Ş.T. Halk Bankası A.Ş.'nin Proje ilindeki yetkili şubeleri olarak açıklandı.



BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;



* T.C. vatandaşı olması,



* Proje il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il nüfusuna kayıtlı olması, * Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).



* Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)



* Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.



* Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.



* Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir. * Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir. Konutlar, %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde konut satışı yapılacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.)



Ucuz konut için tarihi fırsatı kaçırmayın: T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat Tüm Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı ucuz konut projesini konuşuyor. Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş projenin detaylarını ve başvuru şartlarını merak ediyor. T.C. kimlik numarasının sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar dikkat! TOKİ projelerine başvurular başladı. Ucuz konut için tarihi fırsatı kaçırmayın...

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