Fırsatçı emlakçılara geçit yok: Ev sahipleri dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacak

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Merak edilen ayrıntıları anlatan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum önemli bir konuya değindi. Ev sahiplerinin dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacaklarını belirten Bakan Kurum, "Gayri resmi yollarla satanları tespit edersek, evlerine el koyacağız" ifadelerini kullandı.
TOKİ Sosyal Konut Projesi önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 31 Ekim'e kadar sürecek başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyen bir milyondan fazla kişi başvuru yaptı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aralarında Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'in de bulunduğu medya yöneticileriyle buluştu, projenin detaylarını merak edilenleri bir bir anlattı.
'EMLAK SİTELERİ İLANLARLA DOLU'
'Çok mühim bir mesele daha var' diyen Bakan Kurum,
kurada ev sahibi olma hakkı kazananların bir süre sonra dairlerini sattığını belirten Kurum, "Bu bir çeşit sosyal konut rantı aslında. Özellikle emlakçılar üzerinden kurulan bir tezgah çok konuşuluyor. Dairenin borcu bitmeden tapuda değil de “ikili anlaşma” ile satanlar var. Kimse yok demesin emlak siteleri böyle ilanlarla dolu" dedi.
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'EVLERİNE EL KOYACAĞIZ'
Gerekli bütün önlemlerin alınacağını vurgulayan Bakan Kurum şöyle devam etti: "Ev sahipleri, dairelerini borcu bitmeden kesinlikle satamayacaklar. Gayri resmi yollarla satanları tespit edersek, evlerine el koyacağız. Evini 14 Eylül itibariyle satanlar konut başvurusu yapamayacaklar. Bununla birlikte sosyal konut sahiplerinin evlerini kiraya vermesinde bir sakınca yok."
'BÜYÜK İLGİ GÖRECEK'
Alt gelirliler için yapılan dev konut projesinin büyük ilgi göreceğini söyleyen Kurum, "Bu projenin yoğunluğunu atlatalım orta ve üzeri gelirliler için bir kampanya yapacağız” ifadelerini kullandı.