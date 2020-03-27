Ekonomi Fırsatçılara darbe Stokçuluk yapan 2547 firmaya inceleme
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatçılara darbe: Stokçuluk yapan 2547 firmaya inceleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki sürecin tamamlandığını açıkladı. MASAK'ın 2 bin 547 firmanın hesaplarını incelendiğini belirten Albayrak, "Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yetkililer, fırsatçı firmalara göz açtırmıyor.
Yetkililer, fırsatçı firmalara göz açtırmıyor.

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından harekete geçen fırsatçılar, birçok üründe haksız fiyat artışına gitmişti. Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar için yetkililer harekete geçti.

Fahiş fiyat artışına rekor ceza
EKONOMİ
Fahiş fiyat artışına rekor ceza

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki sürecin tamamlandığını açıkladı. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" ifadelerini kullandı.

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