Fırsatçılara darbe: Stokçuluk yapan 2547 firmaya inceleme

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından harekete geçen fırsatçılar, birçok üründe haksız fiyat artışına gitmişti. Vatandaşları mağdur eden fırsatçılar için yetkililer harekete geçti.

EKONOMİ Fahiş fiyat artışına rekor ceza

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki sürecin tamamlandığını açıkladı. Bakan Albayrak, "Bakanlığımız bünyesinde kurduğumuz şikayet merkezi stokçuluk ve karaborsacılık ile mücadele kapsamındaki süreci tamamladı. MASAK, 2547 firmanın hesaplarını incelendi. Tüm tespitleri ve bilgileri savcılık ile paylaştı. Milletimizi fırsatçılardan koruyacağız" ifadelerini kullandı.

