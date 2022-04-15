Fırsatçıyı dijital takip sistemi yakalayacak

Son dönemde temel tüketim maddelerinin fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bahane eden bazı kesimler de hem stokçuluk yaptı hem de fiyatları fahiş şekilde artırdı. Fiyat artışını önlemek için temel tüketim maddelerinde KDV indirimi gerçekleştiren hükümet, fırsatçılar için de kolları sıvadı.

GIDADA ARZ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

Fırsatçılığı önleyecek adım önceki gün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK

Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilerek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

EKK’YA KİMLER KATILDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

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