Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Fırsatçıyı dijital takip sistemi yakalayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatçıyı dijital takip sistemi yakalayacak

Rusya-Ukrayna savaşını bahane ederek temel tüketim maddelerinin fiyatlarını fahiş şekilde artıran ve stokçuluk yapanlara karşı harekete geçiliyor. Hükümet, fırsatçılığı önlemek için ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırsatçıyı dijital takip sistemi yakalayacak
Fırsatçılığı önleyecek adım önceki gün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alındı.

Son dönemde temel tüketim maddelerinin fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bahane eden bazı kesimler de hem stokçuluk yaptı hem de fiyatları fahiş şekilde artırdı. Fiyat artışını önlemek için temel tüketim maddelerinde KDV indirimi gerçekleştiren hükümet, fırsatçılar için de kolları sıvadı.

GIDADA ARZ GÜVENLİĞİ ELE ALINDI

  • Fırsatçılığı önleyecek adım önceki gün gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) ele alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, gıda ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere yönelik tedbirler ile tarımsal üretimin artırılmasına ve gıda arz güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik önlemlerin detaylı bir şekilde değerlendirildiği belirtildi.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLECEK

Ürün takibinin anlık olarak yapılmasına imkan sağlayacak yeni dijital bir sistem kurulmasına yönelik kararın alındığı toplantıda, artan enerji fiyatlarının etkilerini yönetebilmek üzere ek finansman imkanlarıyla enerji verimliliğini artıracak ilave önlemler görüşüldü.

YATIRIM ORTAMI İYİLEŞTİRİLECEK

  • Toplantıda, enflasyon beklentilerinin iyileştirilmesine ilişkin tedbirler, bütçe imkanlarının etkin kullanımına yönelik alınabilecek aksiyonlar ile yatırım ortamının iyileştirilmesi ve kalifiye insan gücünün geliştirilmesine yönelik önlemler değerlendirilerek, önceki toplantılarda alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirildi.

EKK’YA KİMLER KATILDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: 2022'de büyüme ve enflasyon vurgusu
EKONOMİ
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: 2022'de büyüme ve enflasyon vurgusu
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı.
Binlercesi telef oldu

Binlercesi telef oldu

​Bursa'daki çiftlikten yürek yakan görüntü.
Yemen hükümeti: Husiler ateşkesi açıkça ihlal ediyor

​Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Cezaları artıracağız.

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

Balıkesir'de sosyal belediyecilik örneği

​Başkan Yılmaz, Ramazan ayında her günü farklı bir ilçede geçiriyor.

​Dışişleri Bakanlığından ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki.
Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

Dap'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev
TVNET SEMERKAND'DA

TVNET SEMERKAND'DA

​İftar sofralarına Özbekistan'ın güzide şehrinden misafir olundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.