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Ekonomi Fiyat İstikrarı Komitesi dördüncü kez toplandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyat İstikrarı Komitesi dördüncü kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında dördüncü kez toplandı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

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Haber Merkezi AA
Fiyat İstikrarı Komitesi dördüncü kez toplandı
​Fiyat İstikrarı Komitesi dördüncü kez toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'ndeki toplantıda, mart ayı enflasyon verileri, ekonomik temellerle bağdaşmayan fiyat artışlarına karşı önlemler, enflasyon ile mücadele çalışmaları ve gıda arz güvenliği konuları ele alınacak.

Bakanlığın koordinasyonunda her ay düzenlenen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor.

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