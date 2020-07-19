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Ekonomi Fiyatlar yükseldi ilgi azaldı Vatandaş ikinci el oto pazarında araçlara bakmakla yetindi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fiyatlar yükseldi ilgi azaldı: Vatandaş ikinci el oto pazarında araçlara bakmakla yetindi

Sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan aşırı yükseliş, vatandaşı ise ikinci el araçlara yönlendirdi. Ancak artan talep de fiyatları neredeyse sıfır otomobil fiyatlarına yaklaştırdı. Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı. Pazara fazla rağbet olmazken, fiyatların yüksek olması dikkat çekti.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi.
Vatandaşlar ikinci el otomobil fiyatlarının yüksek olmasından şikayetçi.

Bursa yerel haberlerine göre; Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa’nın İnegöl ilçesinde de ikinci el oto pazarı geçici bir süreliğine kapanmıştı. Normalleşme sonrası pazar yine aynı yerinde kuruldu. Ancak birçok kişi pazarın açıldığından habersiz olduğundan pazara ilgi az oldu.

İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor
EKONOMİ
İkinci el otomobiller sıfır otomobil fiyatıyla yarışıyor

  • Gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı arabalara bakmakla yetindi. Salgın sebebiyle sıfır araçların piyasada kalmaması ikinci el araç fiyatlarını uçurdu.

İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı: Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar
EKONOMİ
İkinci el araçlarda alıcıya opsiyon tuzağı: Fahiş fiyata satmak için yapıyorlar

Vatandaş fiyatlardan şikayetçi

Salgın öncesi 70 bin TL olan bir aracın fiyatının bugün 100 bin TL olduğu görüldü. Pazara aracını satmaya getiren vatandaşlar, ikinci el piyasasında büyük bir yükseliş olduğunu belirttiler.

İkinci el araba artık yatırım aracı
EKONOMİ
İkinci el araba artık yatırım aracı

Otomobil fiyatları düşecek mi?

Araba almaya gelenler ise fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sebebinin de sıfır araç üretimi yapılmaması ve piyasada araç olmaması olduğunu söylediler. Vatandaşlar birkaç ay daha ikinci el fiyatlarının böyle gideceğini, sıfır araçların piyasa sürülmesiyle fiyatların düşüşe geçeğini ifade ettiler.

İlana çıkan araçların yüzde 71'i satıldı: İkinci el online oto pazarında fiyat artışları sürüyor
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