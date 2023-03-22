Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı yarın başlıyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak. 20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor.

Tarım Kredi Market'lerinde kıyma 140 lira, kuşbaşı 150 lira

ESK da ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı. Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı. Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı. Buna göre, Tarım Kredi market zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.

"Fiyatlarımızı hem geri çekmiş hem de sabitlemiş oluyoruz"

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarında yukarı doğru çok ciddi bir hareketlilik olduğunu ve dernek olarak bu spekülatif fiyat hareketliliğini yakından takip ettiklerini söyledi.







