Fiyatları sabitlenen et ürünlerinin satışı yarın başlıyor

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul PERDER, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucu ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, dana kıymanın kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satacak. 20 Mart itibarıyla çalışmalara başlayan kasap reyonu olan ve kampanyaya dahil olan İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini ramazanın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının ramazandan sonra da devam etmesi planlanıyor.