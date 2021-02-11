Ekonomi Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Foça Tatil Köyü 49 yıllığına özelleştirilecek

Foça Tatil Köyü özelleştiriliyor

İzmir'de bulunan Foça Tatil Köyü, 49 yıllığına "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak ihaleye 20 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Foça Tatil Köyü
Foto/arşiv: Foça Tatil Köyü

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İzmir'in Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Foça Tatil Köyü taşınmazları ile bunlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilat, bir bütün halinde 49 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 3 milyon lira olacak.

Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı: 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı
EKONOMİ
Turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 65 azaldı: 2020'de yaklaşık 16 milyon ziyaretçiyi ağırladı

İhale, "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kuruluş belgelerinde ticari şirket sahibi olabileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıfların katılabileceği ihalede, yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

Teklifler Türk lirası cinsinden verilecek. İhale bedeli peşin veya vadeli ödenebilecek.

İhaleye 20 Nisan'a kadar teklif verilebilecek.

Ünlü futbolcunun düğünü sonrası 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor
EKONOMİ
Ünlü futbolcunun düğünü sonrası 150 bin İngiliz Türkiye'ye geliyor
Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.