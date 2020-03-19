Ford ve Toyota kepenk indiriyor: Toyota Sakarya'daki fabrikada kontak kapatıyor

Otomotiv sektörü temsilcileri, dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı birtakım tedbirler aldıklarını ve üretimin devam ettiğini belirtirken, Ford Otosan ve Toyota Sakarya üretimi durdurma kararı aldı.

TÜM DÜNYADAKİ TOYOTA’LAR DURDU

Toyota’nın global olarak verdiği kararda ise üretimin 2 hafta yapılmayacağı açıklamada, “Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan’da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor” denildi. 280 bin adetlik üretim kapasitesi bulunan fabrikada 5 bin kişi istihdam ediliyor.

FORD OTOSAN’DA 1 HAFTALIK ARA VERİLDİ

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük ticari araç üreticisi Ford Otosan ise ay sonunda üretimine 1 haftalık ara verecek. Önceki gün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Yurtdışındaki üretim tesislerinde oluşan kesintiler nedeniyle üretim takvimimizde değişiklik yapılması gereksinimi doğmuştur. Bu kapsamda 30 mart- 4 nisan tarihleri arasında Kocaeli Gölcük Fabrikamızda üretime ara verilecektir.” Ford Otosan’ın yıllık 455 bin araç üretme kapasitesi bulunurken, 11 bin 500’den fazla çalışana sahip.

KALANLAR ÜRETİME DEVAM

Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, üretimi aksatacak herhangi bir durumun şu an için söz konusu olmadığını belirtti. Oyak Renault’dan yapılan açıklamada ise “Gelişmeleri günlük olarak yakından takip ediyoruz” denildi. TOFAŞ’tan yapılan kısa açıklamada ise yalnızca üretimin şu an için devam ettiği bilgisi paylaşıldı.