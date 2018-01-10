EkonomiFotoğraf endüstrisinin asırlık şirketi kendi dijital parasını çıkarıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Fotoğraf endüstrisinin asırlık şirketi kendi dijital parasını çıkarıyor

Piyasalardaki kripto para çılgınlığına Kodak da katılıyor. Fotoğraf endüstrisinin asırlık şirketi Kodak, kripto para teknolojisine yatırım yapmayı ve KODAKcoin adı ile 'fotosentrik' bir kripto para çıkarmayı hedefliyor.

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Kodak
Kodak

Kodak'ın bu açıklaması, dev şirketin hisselerinde büyük bir çılgınlığa neden oldu. Hisseler açıklamanın ardından inanılmaz bir hareketle yüzde 125 değer kazandı.

Kodak hisseleri kapanışta yüzde 117 artışla 6.80 dolar oldu.

Kripto paralarda özellikle son 1 yıl içerisinde yaşanan çılgınlık, dev firmaları da bu alana çekiyor.

Long Island Iced Tea şirketi geçtiğimiz ay ismini Long Blockchain Corp olarak değiştirmiş ve iş modelini de bioteknolojiden bitcoine çevirmişti. Şirketin bu hamlesi hisselerin bir anda ikiye katlamasını sağlamıştı. Şirketin hisseleri halen açıklamanın geldiği güne oranla yüzde 66 yukarıda bulunuyor.

Yatırımcılar genelde iş modelini Bitcoin'e çeviren firmaların hisselerine büyük bir talep gösteriyor. Ancak Kodak hissesine verilen tepki şimdiye kadarkilerin en büyüğü oldu.

Fotoğrafçılar Kodakcoin ile işlem yapacak

Kodak CEO'su Jeff Clarke, kripto para ve blockchain kelimelerinin teknoloji dünyasında son zamanların en dikkat çekici kelimeleri olduğunu belirterek, fotoğrafçıların dünyasında çözülemez olarak görülen problemlerin çözümünde anahtar olacağını söyledi.

  • Kodak, kripto para zinciri teknolojisini esas olarak dijital bir hesap defteri niyetiyle kullanacağını ve KODAKone adı verilen yeni platformun fotoğrafçıların imaj haklarını yönetme konusunda yardımcı olacağını açıkladı. KODAKcoin de fotoğrafçıların çalışmalarının alım satımında kullanılacak.

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