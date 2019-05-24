Fransa'ya uçakla 1 ton baklava gönderdi

Bursa Yenişehir Havalimanı hava kargo tesislerini iş dünyasının kullanımına sunan BTSO, ürünlerin dünyanın dört bir yanına ulaştırılmasına büyük kolaylık sağlıyor.

PARİS'E 1 TON BAKLAVA

Geçen Nisan ayında ilk kargo seferlerinin yapıldığı Lojistik AŞ’nin imkanlarından faydalanan baklava üreticisi İsmet Kaya, kargo ile Fransa’nın başkenti Paris’e 1 tona yakın baklava gönderdi.

BÜYÜK AVANTAJ!

Bursa’da firma olarak 6 şubelerinin bulunduğunu ve 70’e yakın kişinin istihdam edildiğini belirten İsmet Kaya, 1983 yılından bu yana sektörde faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

İLK BAKLAVA İHRACATINI YAPTI

Daha önce sadece iç piyasa odaklı çalıştıklarını ifade eden Kaya, ihracat yapmaya her zaman ön yargılı yaklaştığını ifade etti. İsmet Kaya, BTSO Lojistik AŞ sayesinde firma olarak ilk defa ihracat yapmayı başardıklarını vurguladı.

Fransa’nın Paris kentine yaklaşık 1 ton baklava satışı gerçekleştirdiğini kaydeden Kaya, “Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Lojistik AŞ’yi Bursalı firmaların hizmetine sunduğu için teşekkürlerimi sunuyorum. Kaliteli üretimin yanı sıra ürünlerin en hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılması büyük önem taşıyor. Sanayi şehri Bursa için hava kargo taşımacılığı büyük bir ihtiyaçtı. Bu projenin Bursalı firmaların dış ticaretine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Baklavalar uçağa böyle taşındı.

Firma olarak hava kargo taşımacılığından önümüzdeki günlerde daha fazla faydalanacaklarını ifade eden Kaya, “Daha önce cesaret edemediğimiz ihracatta artık yeni başarılar elde etmek istiyoruz. Hava kargo taşımacılığından Fransa’daki müşterilerimiz de oldukça memnun kaldı. Yenişehir’den gönderdiğimiz ürünün kısa bir süre içerisinde Fransa’ya ulaşması büyük bir fırsat. Bu sayede ürünlerimiz tazeliğini koruyor. BTSO’nun başlattığı hava kargo hizmetinden tüm iş insanlarının faydalanmasını tavsiye ediyorum” açıklamalarında bulundu.

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