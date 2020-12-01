Fransız finans gazetesi Les Echos: Türkiye’nin büyümesi benzersiz bir performans

Türkiye ekonomisi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

EKONOMİ Büyüme rakamları belli oldu: Üçüncü çeyrekte 6,7 büyüdük

Bu gelişmeye ilişkin Fransız finans gazetesi Les Echos’ta haber yayımlandı. Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgilere yer verilen haberde, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performansın, G20 ülkeleriyle kıyaslandığında “benzersiz” olduğu aktarıldı.

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