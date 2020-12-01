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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fransız finans gazetesi Les Echos: Türkiye’nin büyümesi benzersiz bir performans

Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirmesini haberleştiren Fransız finans gazetesi Les Echos, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığını belirterek “Koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performans G20 ülkeleriyle kıyaslandığında benzersiz” ifadelerini kullandı.

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Yazı, Fransız finans gazetesi Les Echos'un internet sitesinde yayımlandı.
Yazı, Fransız finans gazetesi Les Echos'un internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye ekonomisi, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 büyüme gerçekleştirdi. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22,6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon lira olarak gerçekleşti.

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Bu gelişmeye ilişkin Fransız finans gazetesi Les Echos’ta haber yayımlandı. Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ilişkin bilgilere yer verilen haberde, Türk ekonomisinin güçlü bir toparlanma sağladığı ifade edildi.

Haberde ayrıca, koronavirüs salgınının etkilerine rağmen gösterilen performansın, G20 ülkeleriyle kıyaslandığında “benzersiz” olduğu aktarıldı.

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