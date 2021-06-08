Fransız mahkemesi kararını verdi: Renault dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptı

Hayat

İlk kez ortaya çıktı: Leonardo Da Vinci Adana’ya gelmiş

Araştırmacı yazar Haluk Uygur, sanat tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ustaları arasında yer alan Leonardo Da Vinci hakkında bugüne kadar hiç duyulmamış bir iddia öne sürdü. Uygur'un, incelediği belgelere dayandırdığı araştırmasına göre Leonardo Da Vinci, Türkiye'ye seyahat ederek Adana ve Toroslar'a geldi. Ziyaretin sebebi ise oldukça ilginç... Da Vinci o tarihte sel afetine çare olabilmesi için davet edildi. Adana'da incelemelerde bulunan Da Vinci özellikle Toroslar’ı ele aldı.