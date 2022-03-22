Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu 5 bin 64 personel alınacak
İŞ DÜNYASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: 5 bin 64 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatları, Orman Genel Müdürlüğü ve DSİ emrinde görev yapmak üzere 5 bin 64 personel alımı yapılacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fuat Oktay duyurdu: Orman Genel Müdürlüğü ve DSİye 5 bin 64 personel alımı yapılacak
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak
EKONOMİ
Yeminli mali müşavirlik sınavları 28 Mayıs-6 Haziran'da Ankara'da yapılacak

Gençlere yönelik destek ile istihdama 2,5 ayda 22 bin ilave katkı sağladı
EKONOMİ
Gençlere yönelik destek ile istihdama 2,5 ayda 22 bin ilave katkı sağladı
Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Beş bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay personel alımı yapılacak kurumları da açıkladı.
Ukraynalılar ev bakmaya başladı

Ukraynalılar ev bakmaya başladı

​O şehirde kiralar yüzde 70 arttı.
Rusyada panik: Market rafları boşaldı

Tam 28 milyon dolar

Tam 28 milyon dolar

Ukraynalı iş insanının eşi sınırda bavul bavul parayla yakalandı.

​Erdoğan'ın BAE ziyareti meyvelerini vermeye başladı.

​Rusya'nın saldırdığı noktalardan dumanlar yükseldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.