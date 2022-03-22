Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay duyurdu: 5 bin 64 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın taşra teşkilatlarında, Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü emrinde görev yapmak üzere toplam 5 bin 64 personel alımı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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