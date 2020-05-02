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Ekonomi G20 koronaya karşı Türkiye dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip
TÜRKİYE EKONOMİSİ

G20 koronaya karşı: Türkiye dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkeleri, koronavirüsle ortak mücadele edecek. Video konferansla biraraya gelen G20 bakanları, ilaç tedavileri ile aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımında eldeki tüm dijital araçları kullanmayı taahhüt etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
G20 dijital ekonomi bakanları, video konferans yoluyla biraraya geldi.
G20 dijital ekonomi bakanları, video konferans yoluyla biraraya geldi.

Koronavirüs salgını nedeniyle toplantılarını video konferansla yapan G20 ülkeleri, bu yılki ev sahibi Suudi Arabistan’a gitmeden küresel krize çare arıyor. Son alarak G20 dijital ekonomi bakanları, video konferans yoluyla biraraya geldi. Salgın konusunun ana gündem maddesi olduğu toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, koronavirüsle mücadelede dijitalleşmenin önemi vurgulanldı.

GENİŞ BANT BAĞLANTISI ÇOĞALTILMALI

Dijital ekonomiden sorumlu G20 bakanlarının, Kovid-19 salgınına karşı kolektif müdahalenin hızlandırılmasında dijital teknolojilerin ve ilgili politikaların önemini vurguladığı açıklamada, bu teknolojilerin geliştirilmesi için birlikte çalışılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Dijital kapasiteler, özellikle sabit, mobil ve uydu teknolojileriyle geniş bant bağlantısı artırılarak ve geleneksel olmayan bağlantı yöntemleri araştırılarak genişletilmelidir” denildi.

Kovid-19 salgının neden olduğu belirsizlik ile veri ve yapay zekanın gücü göz önüne alındığında salgının izlenmesi ve yayılmasının önlenmesi amacıyla güvenilir bilgilerin toplanması, işlemesi ve paylaşımı için iş birliğinin önemine işaret edilen açıklamada, salgınla mücadelede dijital teknolojilerin potansiyelinin farkında olunduğu aktarıldı.

DİJİTAL İŞ MODELLERİNE İVME KAZANDIRALIM

Açıklamada, “İlaç tedavilerinin ve aşıların geliştirilmesi, üretimi ve dağıtımındaki ilerlemeyi hızlandırmak için yüksek performanslı bilgi işlem kapasiteleri de dahil olmak üzere elimizdeki tüm dijital araçları kullanmayı taahhüt ediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Yapay zeka araştırmalarına yönelik yatırımlardaki artışın ve çeşitli bilgi işlem altyapılarının genişleyen kullanımının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği açıklamada, dijital çalışmalar ile şirketler, kamu kurumları, okullar ve üniversitelerde temel dijital becerilerin geliştirilmesinin daha da teşvik edileceği kaydedildi.

UZAKTAN ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRALIM

Açıklamada, “Uzaktan çalışmayla öğrenmeyi kolaylaştıran araçların genişletilmiş ve güvenli kullanımını teşvik ediyoruz, böylece bir pandemide ekonomik ve sosyal faaliyetin devamlılığını mümkün olduğunca destekliyoruz” değerlendirmesinde bulunuldu. Dijital iş modellerine ivme kazandırmak için iş birliği yapılacağına dikkati çekilen açıklamada, “Dijitalleşen üretim sistemleri, elektronik ticaret, dijital hizmet tedariği, elektronik faturalama, elektronik ödeme ve uzaktan çalışmayla yenilikçi iş modellerinin dahil olduğu akıllı çalışma çözümlerine geçişi destekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Hesap verilebilir bir mekanizma çağrısı

Mustafa Varank
  • Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20’de uluslararası hesap verilebilirlik mekanizması kurulması çağrısında bulundu. Varank, “Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Kovid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı” dedi.
  • Varank, Kovid-19 ile mücadelede Türkiye’de yürütülen çalışmaları da anlattı. Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye’nin 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdığına dikkat çeken Vakank, “Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin bunu başarabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Son 18 yılda özellikle sağlık ve sanayi sektörlerinde altyapımızı güçlendirmek için kayda değer adımlar attık.

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