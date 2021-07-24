Tek kullanımlık plastiğe savaş

G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde bir araya gelen G20 ülkeleri Çevre Bakanları, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı ve çölleşme, doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gibi konulardaki zorluklarla mücadelede çabalarını arttırarak sürdüreceklerini taahhüt etti.

TATLI SU İÇİN ACİL ÖNLEM NOTU

G20 Çevre Bakanlarının kabul ettiği bildiride, “G20 Çevre Bakanları olarak, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, kirlilik, habitat kaybı, istilacı yabancı türler, arazi bozulması, çölleşme, okyanus ve deniz sağlığındaki düşüş, tatlı su ve diğer doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı konusundaki zorluklara yönelik çabaları sürdürmeyi ve arttırmayı taahhüt ediyoruz. Bu zorlukların üstesinden gelmenin, insan refahı, sürdürülebilir ekonomi, sürdürülebilir üretim ve tüketim için gerekli olduğuna inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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DENİZLER TEHDİT ALTINDA

Biyoçeşitliliğin korunması vurgusu yapılan bildiride, BM 2021-2030 Ekosistem Restorasyonu tarafından sağlanan “2050 Yılına Kadar Doğayla Uyum İçinde Yaşamak” vizyonunu gerçekleştirmeye yönelik özel ivmenin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Bildiride, emisyon seviyeleri ve iklim değişikliği gibi nedenlerden ötürü okyanus ve denizlerin sağlığından ciddi endişe duyulduğu vurgulandı. Denizdeki plastik çöp atıklarının deniz ekosistemi, balıkçılık ve turizm üzerindeki ciddi etkisi kabul edilen bildiride, bununla mücadelede; ulusal, bölgesel ve küresel çabaların yoğunlaştırılması çağrısı da yapıldı. Ayrıca tek kullanımlık plastikleri önemli ölçüde azaltmak için toplumların bilinçlendirilmesinin teşvik edildiği belirtildi.

FAKİR ÜLKELERE YARDIM EDİLECEK

G20 Çevre Bakanları sonuç bildirisinde, yoksulluk, sağlık, ekonomik ve çevresel sınamaların birbiriyle bağlantılı olduğu göz önünde tutularak, farklı gelişmişlik düzeyleri de dikkate alınarak sürdürülebilir ekonomilere adil bir geçiş taahhüt edildi. Gelişmekte olan ülkelere ve en az gelişmiş ülkelere mali, teknolojik, kapasite geliştirme desteği sağlanmasının teşvik edildiği belirtilen bildiride, Rio Bildirisi ilkeleri hatırlatılarak, “Farklı zorluklarla yüzleştiğimizi kabul ederek, sürdürülebilir kalkınmaya yönelik uluslararası iş birliğimizi güçlendireceğiz” ifadeleri yer aldı.

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Bakan Murat Kurum - John Kerry

TÜRKİYE EK-1’DEN ÇIKMAK İSTİYOR

Türkiye'yi temsilen İtalya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD İklim Müzakerecisi John Kerry ile bir araya geldi. Kurum, “Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye Ek-1 listesinde bulunuyor. 2016’da Paris Anlaşması’na imza attık ancak taraf olmadık. Türkiye olarak bu haklı mücadelemizde sizlerden de destek bekliyoruz.” Kerry de Türkiye’nin, finans konuları nedeniyle Ek-1 ülkesi olarak değerlendirilmek istemediğini bildiğini dile getirdi.

GÜNDEM Marmara’ya balık ve midye takviyesi